Perovskite: la rivoluzione a basso costo che renderà la medicina nucleare più precisa e sicura

La medicina nucleare, con tecniche come la scansione SPECT, ci permette di spiare il funzionamento interno del nostro corpo: osservare come pompa il cuore, tracciare il flusso sanguigno e scovare malattie altrimenti invisibili. Una vera e propria finestra sul corpo umano. Ma questa finestra, diciamocelo, ha un costo, e non solo monetario. Gli attuali scanner si basano su rivelatori costosi e complessi da produrre, limitandone di fatto la diffusione.

Ora, una collaborazione tra la Northwestern University e la Soochow University in Cina potrebbe cambiare le carte in tavola. I ricercatori hanno sviluppato il primo rivelatore basato sulla perovskite, un materiale quasi “miracoloso”, in grado di catturare i singoli raggi gamma con una precisione senza precedenti. Questa innovazione, pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Communications, non è solo un avanzamento tecnico, ma promette di rendere l’imaging nucleare più accurato, efficiente e, soprattutto, più accessibile.

Il limite delle tecnologie attuali: costose, fragili o imprecise

Il problema principale degli scanner attuali risiede nel cuore del sistema: il rivelatore. Ad oggi, le opzioni principali sono due, ciascuna con i suoi significativi svantaggi:

Tellururo di cadmio e zinco (CZT) : Offre prestazioni eccellenti, ma i costi sono proibitivi, con telecamere che possono costare da centinaia di migliaia a milioni di dollari. Inoltre, i cristalli sono fragili e la produzione è un vero e proprio grattacapo.

: Offre prestazioni eccellenti, ma i costi sono proibitivi, con telecamere che possono costare da centinaia di migliaia a milioni di dollari. Inoltre, i cristalli sono fragili e la produzione è un vero e proprio grattacapo. Ioduro di sodio (NaI): È l’alternativa più economica, ma la qualità ne risente. I rivelatori sono ingombranti e le immagini prodotte meno nitide, un po’ come guardare attraverso un vetro appannato.

In sostanza, gli ospedali si trovano di fronte a una scelta difficile: o investire cifre enormi per la massima qualità, o accontentarsi di una tecnologia meno performante per contenere i costi.

L’arrivo della perovskite: dal solare alla sanità

E qui entra in gioco un materiale che gli appassionati di energie rinnovabili conoscono bene: la perovskite. Questi cristalli, celebri per aver rivoluzionato l’efficienza delle celle solari, si stanno ora rivelando straordinari anche nel campo della rilevazione di radiazioni. Il gruppo di ricerca del professor Mercouri Kanatzidis della Northwestern, che studia questi materiali da oltre un decennio, ha dimostrato che i cristalli singoli di perovskite possono rilevare raggi X e gamma con un’efficacia sbalorditiva.

Sfruttando questa scoperta, i ricercatori hanno creato un sensore pixelato – concettualmente non dissimile da quello di una fotocamera per smartphone – che ha stabilito nuovi record di prestazioni.

I vantaggi concreti: cosa cambia per pazienti e ospedali?

Il nuovo rivelatore in perovskite non è solo un esercizio di stile accademico. Le sue implicazioni pratiche sono enormi e toccano sia i pazienti che le strutture sanitarie.

Qualità dell’immagine superiore : Il dispositivo ha dimostrato una risoluzione energetica da record, distinguendo raggi gamma con energie diverse in modo impeccabile. Le immagini prodotte sono incredibilmente nitide, capaci di separare sorgenti radioattive distanti pochi millimetri.

: Il dispositivo ha dimostrato una risoluzione energetica da record, distinguendo raggi gamma con energie diverse in modo impeccabile. Le immagini prodotte sono incredibilmente nitide, capaci di separare sorgenti radioattive distanti pochi millimetri. Maggiore sicurezza per i pazienti : Grazie all’elevata sensibilità, è possibile ottenere immagini di alta qualità con una dose inferiore di tracciante radioattivo. Ciò si traduce in una minore esposizione alle radiazioni.

: Grazie all’elevata sensibilità, è possibile ottenere immagini di alta qualità con una dose inferiore di tracciante radioattivo. Ciò si traduce in una minore esposizione alle radiazioni. Scansioni più veloci : La maggiore efficienza del rivelatore potrebbe ridurre significativamente la durata degli esami, migliorando il comfort del paziente e ottimizzando i flussi di lavoro ospedalieri.

: La maggiore efficienza del rivelatore potrebbe ridurre significativamente la durata degli esami, migliorando il comfort del paziente e ottimizzando i flussi di lavoro ospedalieri. Costi di produzione inferiori: I cristalli di perovskite sono più facili da far crescere e richiedono componenti più semplici rispetto al CZT. Questo apre la porta a una drastica riduzione dei costi di produzione, rendendo la tecnologia accessibile a un numero molto più vasto di cliniche e ospedali nel mondo.

Dalla ricerca al mercato: un impatto reale

Questa tecnologia non è destinata a rimanere confinata in un laboratorio. La Actinia Inc., una spin-off della Northwestern University, sta già lavorando per commercializzare questi rivelatori. L’obiettivo non è solo migliorare la tecnologia, ma democratizzarla.

Come ha sottolineato Kanatzidis, “una medicina nucleare di alta qualità non dovrebbe essere limitata agli ospedali che possono permettersi le attrezzature più costose”. Con la perovskite, si apre la possibilità di offrire scansioni più chiare, rapide e sicure a un numero molto maggiore di pazienti, realizzando un passo concreto verso una sanità di precisione più equa e diffusa.

