Perchè Macron si deve “Impossessare” di Leonardo? Perchè non ha nient’altro

Oggi vi sarà l’Acte 25, cioè la venticinquesima settimana di protesta che però è attesa in tono minore dato che il grosso, per questa settimana , si è avuto con il primo maggio. nìNel mondo moderno, dove le notizie scompaiono in 24 ore, 25 settimane di proteste, di prime pagine dei giornali, ha la sua ricaduta, ed in questo ha avuto la sua parte una gestione dell’ordine pubblico francamente demenziale, degno del Venezuela.

#ViolencesPolicières #CRS Hors la Loi ? 🧐Quel Égalité des Droits pour les Citoyens ds l’État de "droit" Libéral-conservateur ?

Alors que l'#IGPN est une nouvelle fois saisi & directement par le parquet, police Préfet, pourquoi n'y a t'il pas sanctions – suspensions immédiates ? pic.twitter.com/HZYezyF7Oj — +DON SIMONI (@YvesDON) May 4, 2019

Polizia che getta sampietrini, altri che prendono a sberle la gente…

Il tutto in un allegro clima di totale impunità, perchè nessuno può toccare l’unico potere, quello repressivo. Il tutto infarcito da Fake News, come quella di un’incursione dei Gilet Gialli all’interno di un ospedale denunciata dal ministro degli interni Castaner, rivelatasi completamente falsa o quasi, con retromarcia ministeriale.

Macron è solo: alla fine il suo gabinetto si è rivelato insufficiente. Il fatto di aver voluto fondare un proprio partito, fatto di neofiti e di transfughi, da un lato gli ha fornito una struttura politica malleabile e composta di yesman, ma dall’altro lo ha isolato personalmente nel quadro politico. Avere la metà del parlamento composto da sagome di cartone non significa avere l’appoggio del paese, se no anche Caligola avrebbe potuto svuotare la stalla ed occupare il Senato di Roma. Macron è apatico e dividente, incapace di creare consenso, ed ora sempre più solo.

Sondaggi contrastanti…

France (European Election), Ifop-Fiducial poll: RN-ENF: 23% (+0.5)

LREM+-ALDE: 21.5% (-1)

LR-EPP: 15%

EELV-G/EFA: 9%

FI-LEFT: 8.5%

PS/PP-S&D: 5.5% (+0.5)

DLF-ECR: 4.5%

… +/- vs. 29 Apr. – 2 May '19 Field work: 30 Apr. – 3 May '19

Sample size: 1397

➤ https://t.co/qOzl2nSVPC pic.twitter.com/TuKtld9enL — Europe Elects (@EuropeElects) May 3, 2019

Il fatto che un partito giovanile, che vorrebbe rappresentare il futuro, con tutti i media a favore, si trovi ad essere a testa a testa con quello che è un vecchio partito di opposizione, che mai ha avuto una briciola di potere, è indicativo della sua totale impopolarità. Alla fine rischia di avere gli stessi seggi della Le Pen.

France, Europe Elects projection: 'If there was EU election today…' Number of Seats (MEPs) LREM/MoDem/Agir/MR-ALDE/EPP: 21 (+13)

RN-ENF: 20 (+6)

LR-EPP: 13 (-3)

EELV-G/EFA: 8 (+3)

FI-LEFT: 7 (+6)

PS/PP/ND-S&D: 5 (-2) +/- with current composition#EP2019 #Europeennes2019 — Europe Elects (@EuropeElects) May 3, 2019

Infatti la sua approvazione è … minima

France, YouGov poll: President Macron Approval Rating Approve: 26% (+1)

Disapprove: 66% (-2) Field work: 26/04/19 – 29/04/19

Sample size: 1,010 — Europe Elects (@EuropeElects) May 3, 2019

Ecco peerchè deve impossessarsi di qualche simbolo, come Leonardo: il suo governo, il suo gruppo di poterne, non ha NULLA, proprio niente, da mostrare. Non c’è un risultato economico serio, un risultato sociale rilevante. niente, ed allora, come d’abitudine, si rapina, in questo caso culturalmente, il vicino più debole, l’Italia. Ci si prende Leonardo da Vinci, ma si elimina l’insegnamento dell’Italiano. si fa una campagna per le arance spagnole, ma ci si dimentica di quelle italiane. Una strategia arrogante, uguale a quella applicata al suo paese e che avrà l stesso impatto.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐