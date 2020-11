PENNSYLVANIA: CHE SUCCEDE ALLE ELEZIONI. Intanto la CNN

Che sta succedendo in Pennsylvania, uno dei vari stati che è al centro delle contestazioni. In questo caso il tema del contendere è legato all’accettazione del voto postale giunto anche dopo la chiusura delle elezioni. Appare ovvio che questo possa essere facilmente manovrato ed infatti , curiosamente, Trump era in vantaggio in questo stato sino alla chiusura del voto per essere poi superato con queste schede ritardatarie.

Il governatore è Democratico, ma le camere sono a maggioranza repubblicana, e la decisione sul voto postale è stata presa dal potere esecutivo appoggiato, successivamente da quello giudiziario. Un ricorso dei Rep, appoggiato da un giudice che aveva bloccato la definitiva certificazione del risultato elettorale, è stato respinto dalla corte suprema dello stato.

Orale contromisure dei trumpiani saranno due:

Ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti, forti anche delle motivazione della Giudice che a bloccato la certificazione del voto stesso, affermando che l decisione del Governatore Keystone sul voto postale ritardatario è anticostituzionale; si muovono le camere legislative emettendo una risoluzione sul tema a camere congiunte. La risoluzione afferma che i rami esecutivo del governatore Keystone e giudiziario hanno usurpato un potere costituzionale che spettava al potere legislativo. Avrebbero dovuto essere le camere a decidere le norme di validazione dei voti,, ed il fatto che questo non sia accaduto viene ad intaccare la legittimità del voto stesso.

La risoluzione del potere legislativo apre un altro fronte che può avere delle evoluzioni interessanti presso la Corte Suprema: se il potere legislativo si ritiene defraudato della capacità di definizione del processo elettorale abbiamo un ulteriore elemento che dovrà essere giudicato dal supremo ordine giudiziario.

I repubblicani in tutti gli stati stanno impegnandosi allo spasimo per appoggiare Trump anche perche la sua popolarità è ancora elevatissima ed abbandonare la sua posizione sarebbe la morte politica del partito.

