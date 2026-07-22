Pechino ha ridotto fortemente le importazioni di petrolio iraniano

Gli Stati Uniti sostengono che la loro campagna volta a ridurre le entrate petrolifere dell’Iran potrebbe finalmente dare i primi risultati proprio dove conta di più: in Cina.

Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato martedì che gli acquisti cinesi di greggio iraniano sono diminuiti drasticamente dopo che Washington ha esteso le sanzioni alle raffinerie indipendenti cinesi, le cosiddette “teapot”, che da tempo sono le principali acquirenti dei barili iraniani a prezzo scontato. Intervistato da Fox Business, Bessent ha affermato che gli acquisti di greggio da parte della Cina sono diminuiti di circa il 40% negli ultimi mesi, esercitando una pressione finanziaria diretta su Teheran.

«Abbiamo osservato una sostanziale diminuzione dei loro acquisti di petrolio iraniano», ha dichiarato Bessent.

Le sanzioni sono solo una parte della storia.

Da quando è scoppiata la guerra in Iran, la Cina ha ridotto gli acquisti di greggio praticamente da tutti i fornitori. Di fronte al prezzo del petrolio superiore ai 100 dollari all’inizio di quest’anno e alle gravi interruzioni delle forniture attraverso lo Stretto di Ormuz, Pechino ha attinto alle enormi scorte accumulate prima del conflitto, invece di cercare di procurarsi carichi costosi. I dati ufficiali delle dogane hanno mostrato che a giugno le importazioni di greggio sono crollate al livello più basso dal 2016.

Questo calo ha eliminato una delle maggiori fonti di domanda dal mercato globale proprio mentre oltre 10 milioni di barili al giorno di offerta mediorientale scomparivano dai normali flussi commerciali. Ha inoltre contribuito a impedire che i prezzi del petrolio salissero ancora di più.

L’Iran ne ha risentito più di altri perché la Cina è stata la principale destinazione del suo greggio soggetto a sanzioni.

Se tale sollievo per i mercati petroliferi durerà è un’altra questione.

Gli analisti hanno avvertito che il rallentamento degli acquisti da parte della Cina non sarebbe mai stato permanente. Il Paese ha già iniziato a ridurre le scorte: secondo le stime dell’Agenzia internazionale per l’energia, la Cina avrebbe prelevato circa 41 milioni di barili dai depositi nel solo mese di giugno. Man mano che tali riserve si riducono, le raffinerie dovranno alla fine tornare sul mercato.

Allo stesso tempo, Pechino ha iniziato ad allentare alcune restrizioni sulle esportazioni di carburante. Le esportazioni di olio combustibile hanno raggiunto il livello più alto dell’anno a giugno grazie alla ripresa della domanda nel settore marittimo, anche se le esportazioni più generali di benzina, diesel e carburante per aerei rimangono ben al di sotto del ritmo dello scorso anno a causa dei controlli governativi. però se si esporta, bisogna comprare la materia prima da raffinare, e questo inizia ad essere un problema.