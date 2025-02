Parte il Lander lunare Commerciale di Intuitive Machine. Un

Intuitive Machines è pronta a lanciare oggi (26 febbraio) il suo secondo lander lunare in due anni, segnando una pietra miliare significativa nell’esplorazione spaziale commerciale.

La missione, nota come IM-2, decollerà mercoledì 26 febbraio alle 19:17 EST (00:17 GMT del 27 febbraio) su un razzo Falcon 9 SpaceX dal Kennedy Space Center della NASA qui sulla Space Coast della Florida. Quando sarà il momento, potrete seguire il decollo in diretta tramite la NASA e/o SpaceX.

Il veicolo spaziale, un lander Nova-C di Intuitive Machines chiamato Athena, trasporta una serie di strumenti scientifici lunari e dimostrazioni tecnologiche volte a far progredire la nostra comprensione dell’ambiente lunare e delle sue risorse disponibili.

IM-2 fa parte del programma Commercial Lunar Payload Services (CLPS) della NASA, che si avvale di aziende private per la consegna di strumenti scientifici e dimostrazioni tecnologiche sulla superficie lunare. Attraverso l’iniziativa CLPS, la NASA spera di accelerare l’esplorazione e la ricerca in preparazione di future missioni con equipaggio sulla Luna e una presenza sostenuta sulla superficie lunare nell’ambito del programma Artemis dell’agenzia. In modo appropriato per questa missione, nella mitologia, Atena è la sorellastra di Artemide.

L’IM-2 segue la prima missione sulla Luna di Intuitive Machines, con sede a Houston, l’IM-1, lanciata nel febbraio 2024. Nonostante un atterraggio accidentato durante il quale il lander della missione, chiamato “Odysseus”, si è ribaltato parzialmente, l’IM-1 ha fornito all’azienda preziose informazioni per le missioni future.

“Siamo finiti dalla nostra parte e non siamo stati in grado di utilizzare la nostra grande antenna ad alto guadagno per inviare dati sulla Terra”, ha dichiarato a Space.com Trent Martin, vicepresidente senior dei sistemi spaziali di Intuitive Machines. ‘Questa volta, si spera, atterreremo in una posizione più precisa’.

Quella “posizione precisa” è vicino al polo sud della luna, in particolare nella regione di Mons Mouton. Quell’area è di particolare interesse per i ricercatori a causa dei suoi potenziali depositi di ghiaccio d’acqua, che sono considerati essenziali per la futura esplorazione umana e l’utilizzo delle risorse in situ (ISRU).



La valutazione delle risorse lunari locali è uno degli obiettivi principali dell’IM-2. Athena utilizzerà il Polar Resources Ice Mining Experiment 1 (PRIME-1) della NASA, un dispositivo a due strumenti composto da un trapano chiamato TRIDENT (The Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain) e uno spettrometro di massa MSolo (Mass Spectrometer observing lunar operations). Insieme, i due estrarranno e analizzeranno il materiale lunare fino a 1 metro sotto la superficie per testare la presenza di sostanze volatili come l’acqua e l’anidride carbonica.

“Si tratta di un’importante dimostrazione tecnologica”, ha dichiarato Niki Werkheiser, direttore della maturazione tecnologica presso la Direzione della missione tecnologica spaziale della NASA, durante una conferenza stampa dell’IM-2 martedì 25 febbraio. ‘Fornirà dati fondamentali per aiutarci a comprendere meglio la superficie lunare e ridurre al minimo il rischio per le future missioni ISRU’.

Athena trasporta anche un veicolo a tramoggia Micro-Nova di Intuitive Machines soprannominato “Grace”, in onore della pioniera dell’informatica Grace Hopper. Con un raggio d’azione di quasi un miglio da Athena, Grace è dotato di un’unità di misura inerziale, di un inseguitore stellare, di un lidar e di una telecamera per la consapevolezza situazionale. Grace effettuerà diversi “salti” sulla superficie lunare ed esplorerà l’interno di un cratere permanentemente in ombra.

Per comunicare con Grace quando il lander Athena non la vede, sulla superficie lunare verrà impiegato un rover separato chiamato MAPP (Mobile Autonomous Prospecting Platform), costruito dalla società Lunar Outpost del Colorado, con la prima rete cellulare della Luna. Sviluppato dai Nokia Bell Labs, questo sistema di comunicazione sulla superficie lunare testerà la comunicazione ad alta velocità e a lungo raggio utilizzando componenti già utilizzati nelle attuali reti 4G/LTE intorno alla Terra.

Athena è inoltre dotata di un Laser Retro-Reflector Array (LRA). L’LRA è un insieme di otto piccoli specchi montati sul lander lunare per riflettere la luce laser verso un veicolo spaziale emittente, consentendo una determinazione precisa della posizione del lander sulla superficie lunare. Come i riflettori che guidano gli aerei, gli specchi LRA possono fornire guida e navigazione per future missioni, sia con equipaggio che robotiche.

“LRA è completamente passivo, non richiede alimentazione, controllo termico o interazione con il lander, il che gli consente di essere utilizzato per decenni sulla superficie lunare”, ha spiegato Daniel Cremons, vice ricercatore principale di LRA presso il Goddard Spaceflight Center della NASA nel Maryland. “Se un altimetro laser, durante l’orbita o la discesa, illumina il Laser Retroreflector Array, questo risulterà migliaia di volte più luminoso del terreno circostante, come le luci di atterraggio su una pista”.



-Dopo il lancio, Athena, alimentato a energia solare, si dirigerà verso l’orbita lunare in un viaggio di quattro o cinque giorni. Il lander atterrerà da uno a tre giorni dopo, per poi operare sulla superficie lunare per circa 10 giorni terrestri.

Oltre ad Athena, il lancio del Falcon 9 trasporterà anche il Lunar Trailblazer della NASA, un piccolo satellite progettato per mappare i depositi di ghiaccio d’acqua. Lunar Trailblazer si dispiegherà durante il transito ed entrerà in orbita attorno alla luna per condurre la sua missione scientifica.

Intuitive Machines non è l’unica a dirigersi verso la luna, o già in orbita attorno ad essa. Il mese scorso, il lander Blue Ghost di Firefly Aerospace e il lander Resilience della giapponese ispace sono stati lanciati verso la luna a bordo di un Falcon 9. Blue Ghost è già in orbita lunare ed è pronto ad atterrare domenica mattina (2 marzo).

Anche Blue Ghost vola sotto l’egida della CLPS e mira a consegnare carichi utili della NASA sulla superficie lunare, favorendo una rapida crescita dell’attività intorno al nostro vicino celeste più prossimo. (Resilience non trasporta carichi utili della NASA).