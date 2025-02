Egitto: gli archeologi pensano di aver trovato una tomba di Faraone non violata

Un archeologo britannico afferma di aver trovato una seconda tomba appartenente a un misterioso faraone egizio, pochi giorni dopo aver scoperto la tomba del re Thutmose II.

Piers Litherland, insieme al suo team di archeologi in uno scavo congiunto britannico-egiziano, ha trovato la tomba dell’antico faraone, il primo ritrovamento di questo tipo dalla scoperta di Tutankhamon più di un secolo fa.

Ora ha dichiarato che il suo team potrebbe aver fatto una seconda scoperta nel sito, sepolto a 23 metri sotto una montagna artificiale.

Il team di Lihterland ritiene che la tomba possa contenere il corpo mummificato del faraone e oggetti deposti nella sua tomba. Cioè, fatto quasi unico, potrebbe trattarsi di una tomba non violata dai ladri in antichità.

Gli archeologi ritengono che la prima tomba scoperta sia stata svuotata sei anni dopo la sepoltura della mummia a causa di un’inondazione, dopo di che il faraone è stato spostato nella seconda tomba.

“Ci sono 23 metri di un cumulo di strati artificiali che si trovano sopra un punto del paesaggio dove crediamo, e abbiamo altre prove a conferma, che ci sia un monumento nascosto sotto”, ha detto al The Observer.

“Il candidato migliore per ciò che è nascosto sotto questo cumulo enormemente costoso in termini di sforzo è la seconda tomba di Thutmose II.”

Il team di archeologi ritiene che la tomba sia rimasta nascosta in bella vista per 3.500 anni, nascosta sotto macerie, calcare e intonaco di fango che è stato deliberatamente realizzato per far sembrare che facesse parte della montagna.

“È una cosa che si sogna. Ma come vincere alla lotteria, non credi mai che possa succedere a te”, ha aggiunto.

Litherland ha trovato una tavoletta con un’iscrizione che indicava che la mummia potrebbe essere stata spostata postuma. Ora crede che lui e la sua squadra siano a circa un mese dal raggiungere la tomba, dopo aver faticato a scavare una galleria.

“Abbiamo cercato di scavare una galleria, abbiamo cercato di raschiare via i lati, ma ci sono rocce sporgenti, quindi è troppo pericoloso”, ha detto.

“Dovremmo essere in grado di smantellare il tutto in circa un altro mese”.

Si tornano a tovare tombe di faraoni, dopo quasi un secolo.

La tomba di Thutmose II è stata ritrovata da una missione archeologica congiunta britannico-egiziana.

Tra gli oggetti rinvenuti nella tomba vi sono frammenti di vasi, utilizzati per conservare profumi e unguenti. È stata inoltre trovata un’iscrizione con il nome della regina Hatshepsut, moglie del faraone, una delle poche donne faraone che regnarono a pieno titolo.

“Questa scoperta risolve un grande mistero dell’antico Egitto: l’ubicazione delle tombe dei re della prima dinastia del XVIII secolo”, ha dichiarato Pier Litherland, ricercatore dell’Istituto per la ricerca archeologica dell’Università di Cambridge.

È stata individuata dagli archeologi nelle Valli Occidentali della Necropoli Tebana in Egitto.

Gli archeologi credevano di aver trovato la tomba di una moglie reale. Tuttavia, l’ampia scalinata e la camera funeraria illustrata indicavano che si trattava verosimilmente del luogo di sepoltura di un re.

Tempio di Karnak, vicino al sito del ritrovamento a Luxor. Foto: Getty

Litherland ha aggiunto: “La tomba di questo antenato di Tutankhamon non era mai stata trovata perché si pensava che si trovasse dall’altra parte della montagna, vicino alla Valle dei Re.

“La scoperta che la camera funeraria era stata decorata con scene dell’Amduat, un testo religioso riservato ai re, è stata estremamente emozionante ed è stata la prima indicazione che si trattasse della tomba di un re”.

Il ministro del turismo e delle antichità Sherif Fathy ha dichiarato: ”Questa è la prima tomba reale scoperta dopo la rivoluzionaria scoperta della camera funeraria del re Tutankhamon nel 1922.

“È un momento straordinario per l’egittologia e per una più ampia comprensione della nostra storia umana comune”.

Un antenato di Tutankhamon, la cui tomba fu trovata nel 1922, Thutmosi II morì 3.500 anni fa e si pensava che fosse sepolto all’altro capo della montagna, vicino alla Valle dei Re.

Thutmose II era il marito e il fratellastro di Hatshepsut, si ritiene che abbia regnato per circa quattro anni e che abbia avuto un figlio, Thutmose III.

Si ritiene che il regno di Thutmosi II sia databile all’incirca tra il 1493 e il 1479 a.C., ma la sua vita è stata messa in ombra dal più famoso padre Thutmosi I, dalla moglie Hatshepsut (una delle poche donne che regnarono di diritto) e dal figlio Thutmosi III.

La scoperta però di una tomba reale inviolata sarebbe di un livello incredibilmente superiore, L’unica tomba reale inviolata è stata scoperta più di un secolo fa, ed era quella del famoso faraone Tutankhamon, che però era un reale minore. Trovare una sepoltura intatta, anche di una regina avrebbe un effetto non prevedibile.