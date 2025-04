“Orbital Watch”: La Space Force lancia un programma di allerta minacce spaziali con l’aiuto degli Operatori Commerciali

La Space Force ha presentato un nuovo programma, denominato Orbital Watch, progettato per condividere informazioni non classificate sulle minacce in orbita con gli oltre 900 operatori commerciali registrati presso il Front Door dello Space Systems Command (SSC) – uno sforzo che si avvale della collaborazione della Comunità di intelligence, del Comando spaziale degli Stati Uniti (SPACECOM) e del negozio di politica spaziale del Pentagono.

“Con la continua evoluzione delle minacce spaziali, dalle intrusioni informatiche e dalla guerra elettronica alle attività in orbita degli avversari, Orbital Watch intende comunicare informazioni critiche non classificate sulle minacce per garantire che i fornitori commerciali possano costruire sistemi resilienti e mitigare le minacce”, si legge in una scheda informativa del servizio fornita a Breaking Defense.

“È un modo per capire quali sono le minacce, ma anche per avere la possibilità di contattare il governo se vedono qualcosa. Quindi, stiamo cercando di avere una discussione di tipo “dare e avere””, ha dichiarato a Breaking Defense il Col. Richard Kniseley, capo dell’Ufficio spaziale commerciale (COMSO) dell’SSC che gestisce Front Door, in un’intervista del 21 marzo.

L’iniziativa di Orbital Watch è stata in realtà stimolata dall’interesse dell’Office of the Director of National Intelligence (ODNI), ha detto Kniseley.

Circa un mese o due fa, [l’ODNI] si è rivolto all’OSD [Ufficio del Segretario alla Difesa] per le politiche spaziali e ha chiesto: “Quali sono gli strumenti oggi disponibili per poter fornire informazioni sulle minacce al settore?”. In seguito alle discussioni tra IC, Space Policy e COMSO, una prima versione di Orbital Watch è entrata in funzione il 21 marzo.

“Siamo entusiasti di questa iniziativa e della rapidità con cui è stata realizzata”, ha detto Kniseley.

Secondo l’annuncio della Space Force, Orbital Watch verrà lanciato in fasi successive.

“La sua capacità operativa iniziale, o fase beta, è incentrata sulla divulgazione in uscita su base trimestrale che fornisce all’industria valutazioni sull’evoluzione dei rischi nel settore spaziale. Man mano che Front Door lavorerà per identificare e consolidare ulteriori fonti di informazioni non classificate sulle minacce, la cadenza di diffusione di Orbital Watch aumenterà, assicurando agli operatori commerciali informazioni tempestive e perseguibili sulle minacce”, si legge nell’annuncio.

“La fase di piena operatività di Orbital Watch introdurrà un “portale commerciale” sicuro, che consentirà la condivisione bidirezionale delle informazioni sulle minacce tra il governo e i fornitori spaziali commerciali ritenuti critici per le operazioni della Forza Spaziale”, ha aggiunto,

Kniseley ha spiegato che il COMSO lavorerà con la Cellula di Integrazione Commerciale di SPACECOM per accelerare lo sforzo, fino a quando.

Perché negli USA l’industria privata spaziale è così forte che, ormai, può fungere da collaboratore, quasi maggioritario, dei programmi spaziali pubblici e della sicurezza. Un qualcosa che, in Europa, ancora ci scordiamo.