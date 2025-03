Oggi a Roma potete scegliere: con la UE e il Riarmo, o con l’Italia e la Pace

Oggi Roma sarà teatro di due manifestazioni distinte che riflettono visioni opposte sul futuro della sicurezza europea e il ruolo dell’Italia nel contesto internazionale. Alle ore 15:00, Piazza del Popolo ospiterà un evento organizzato da Michele Serra a sostegno del riarmo europeo, mentre alle 15.30, in Bocca della Verità, si terrà una manifestazione per la pace promossa da Vannacci e dalle forze politiche Italia Sovrana e Popolare.

La manifestazione in Piazza del Popolo, guidata da Michele Serra e che vede la partecipazione del solito gotha europeista e di sinistra, si inserisce in un dibattito più ampio sulla necessità di rafforzare le capacità di difesa dell’Unione Europea. I sostenitori di questa posizione argomentano che, in un contesto geopolitico instabile e con minacce crescenti ai confini europei, un incremento degli investimenti nel settore militare è indispensabile per garantire la sicurezza e la sovranità del continente.

Ovviamente nessuno parlerà di chi debba controllare democraticamente questo esercito, di chi veramente verrà a combattere, se i “Menici esterni”, oppure quelli interni.

Di contro, la manifestazione in Bocca della Verità, con figure di spicco come il generale ed eurodeputato Roberto Vannacci e Marco Rizzo di Italia Sovrana e Popolare, pone al centro il tema della pace e critica il progetto di riarmo europeo, così come voluto da ReArmEurope proposto dalla Commissione europea. A sventolare ci sarà solo il tricolore, senza altre sigle e bandiere di

partito, per gridare a gran voce no alla guerra, sì alla pace e alla sovranità dell’Italia. A

Meglio spendere 800 miliardi nell’industria e attività europea , nella spesa sociale, o in carri armati e aerei da caccia che faranno polvere nei depositi?

Se non altro oggi a Roma potrete scegliere. Siamo sicuri che i mass media parleranno di quella di Michele Serra e di questa sinistra che una volta lottava per la pace e ora vuole comprare i fucili. Alla fine però la scelta di chi appoggiare e di dove partecipare è solo vostra.

Volete tanti cannoni o anche il burro?