Nuovo Sospetto scandalo corruzione al Parlamento Europeo: coinvolta Huawei

Il gigante tecnologico cinese Huawei è al centro di un nuovo caso di corruzione nella capitale europea. Giovedì la polizia belga ha fatto irruzione nelle case dei suoi lobbisti, come rivelano Follow the Money e i suoi media partner Le Soir e Knack.

Le autorità sospettano che i lobbisti di Huawei abbiano pagato tangenti agli eurodeputati in cambio del loro sostegno alla causa dell’Unione europea. Circa 15 ex e attuali eurodeputati sono “nel mirino” degli investigatori.

Nelle prime ore, la polizia federale belga ha fatto irruzione nell’ufficio di Huawei nell’UE e nelle case dei lobbisti dell’azienda tecnologica cinese per sospetti di corruzione, falsificazione, riciclaggio di denaro e organizzazione criminale, come hanno riferito persone vicine all’indagine a Follow the Money e agli organi di stampa belgi Le Soir e Knack.

In totale sono stati perquisiti ventuno indirizzi a Bruxelles, nelle Fiandre, in Vallonia e in Portogallo, nell’ambito della vasta indagine sulla corruzione. Sono stati sequestrati diversi documenti e oggetti. Non sono state effettuate perquisizioni al Parlamento europeo.

Una quindicina di (ex) eurodeputati sono nel mirino dell’indagine

La polizia era alla ricerca di prove che i rappresentanti dell’azienda cinese avessero violato la legge quando hanno esercitato pressioni sui membri del Parlamento europeo (MEP), hanno detto le fonti. I raid all’alba fanno parte di un’indagine segreta della polizia iniziata circa due anni fa dopo una soffiata dei servizi segreti belgi.

Secondo una fonte vicina al caso, “circa quindici (ex) eurodeputati sono nel mirino” degli investigatori. Per gli attuali legislatori, i procuratori belgi dovrebbero chiedere al Parlamento europeo di revocare la loro immunità per poter indagare ulteriormente. Secondo le fonti, non è stata ancora presentata alcuna richiesta in tal senso.

La procura federale belga ha confermato che “diverse persone sono state interrogate. Saranno ascoltate in merito al loro presunto coinvolgimento in pratiche di corruzione al Parlamento europeo e nella falsificazione e nell’uso di documenti falsi. Si suppone che i fatti siano stati commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale”. Il servizio di sicurezza statale ha rifiutato di commentare.

L’indagine, denominata in codice “Operazione Generazione”, ricorda lo scandalo di corruzione del Qatargate. Nel dicembre 2022, la polizia ha trovato sacchi di denaro contante nelle case di diversi ex europarlamentari, sospettati di aver preso tangenti dal Qatar e dal Marocco per promuovere gli interessi di questi Paesi a Bruxelles. Recentemente questa inchiesta, che sembrava addormentata, ha avuto in risveglio coinvolgendo deputati italiani.

Interventi illeciti

Gli investigatori sospettano che i lobbisti di Huawei possano aver commesso crimini simili, corrompendo gli eurodeputati con oggetti quali costosi biglietti per il calcio, regali sontuosi, viaggi di lusso in Cina e persino denaro contante, per assicurarsi il loro sostegno all’azienda mentre questa affrontava le sue resistenze in Europa. Secondo una fonte, i pagamenti a uno o più legislatori sarebbero passati attraverso una società portoghese.

Negli ultimi anni diversi Paesi dell’UE hanno adottato misure per limitare o vietare l’accesso alle reti 5G a fornitori “ad alto rischio” come Huawei, in seguito agli avvertimenti degli Stati Uniti e della Commissione europea secondo cui le apparecchiature dell’azienda potrebbero essere sfruttate da Pechino a fini di spionaggio. Huawei ha negato con forza le affermazioni di interferenze da parte del governo cinese.

Importanti ripercussioni geopolitiche

Anche il possibile coinvolgimento di Huawei farà parte dell’indagine, hanno detto le persone a conoscenza. Secondo le fonti, le autorità stanno indagando su sospetti reati come l’organizzazione criminale e il riciclaggio di denaro, ma non su interferenze straniere da parte della Cina.

L’indagine giunge in un momento critico per le relazioni dell’UE con la Cina, il suo secondo partner commerciale. Le recenti minacce e tariffe del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono state interpretate come un’opportunità per un riavvicinamento tra l’UE e Pechino dopo anni di escalation di tensioni.

“Potremmo persino espandere i nostri legami commerciali e di investimento [con la Cina]”, ha dichiarato il mese scorso la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen agli ambasciatori dell’UE.

L’indagine della polizia belga rischia quindi di avere importanti ripercussioni geopolitiche, soprattutto se le autorità accuseranno Huawei insieme ai singoli sospettati.

I legami di Huawei con il governo cinese

Sebbene Huawei abbia sempre sostenuto la propria indipendenza dal governo cinese, i ricercatori hanno scoperto che il gigante tecnologico è posseduto al 99% da un comitato sindacale, sostenendo che in Cina non esistono sindacati indipendenti. Il fondatore di Huawei, Ren Zhengfei, ha prestato servizio nell’esercito cinese per 14 anni prima di creare l’azienda, secondo il recente libro House of Huawei della giornalista Eva Dou del Washington Post.

Ex dipendenti di Huawei, a cui è stato concesso l’anonimato per parlare liberamente di questioni delicate, hanno raccontato a Follow the Money come negli ultimi cinque anni l’azienda sia diventata sempre più vicina al governo cinese e sempre più ostile nei confronti dell’Occidente.

L’arresto della figlia di Ren e CFO di Huawei, Meng Wanzhou, in Canada, il giro di vite della Cina sulle aziende tecnologiche considerate troppo indipendenti dallo Stato e la guerra della Russia in Ucraina sono stati tra gli eventi che hanno accelerato questo cambiamento, hanno detto gli ex dipendenti di Huawei.

Uno dei principali sospettati di corruzione è il 41enne Valerio Ottati. Il lobbista italo-belga è entrato a far parte di Huawei nel 2019, quando l’azienda stava intensificando le sue attività di lobbying a fronte delle pressioni degli Stati Uniti sui Paesi europei affinché smettessero di acquistare le sue apparecchiature 5G.

Prima di diventare direttore degli affari pubblici di Huawei nell’UE, Ottati ha lavorato per un decennio come assistente di due europarlamentari italiani – di centro-destra e di centro-sinistra – che erano entrambi membri di un gruppo del Parlamento europeo che si occupava di politica cinese.

I dettagli sull’esito delle indagini e sui sospettati potrebbero continuare a emergere nei prossimi giorni e settimane, anche se il procuratore e il giudice istruttore incaricati del caso sono noti per tenere le carte coperte.

Influenza cinese sempre molto presente

Non è un mistero che la Cina eserciti da sempre una forte influenza nel Parlamento Europeo, come del resto la esercita su diversi paesi europei Germania in primis. Molti ignorano che i due principali azionisti del colosso automobilistico tedesco Mercedes sono cinesi.

Del resto è evidente che tutta la politica di transizione energetica sia un grosso regalo alla Cina, che domina i settori delle turbine eoliche, dei pannelli solari e delle auto Ev, tutti protagonisti delle politiche energetiche imposte dalla Commissione.

Anche le terre rare ee le materie prime strategiche sono in mano alla Cina e solo pochi deputati, come Antonio Maria Rinaldi, lo hanno mai fatto notare.

Ma di discorsi come questo ne sentirete ben pochi.