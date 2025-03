Torna Qatargate: la procura del Belgio chiede l’autorizzazione per procedere contro le eurodeputate Moretti e Guelmini

Il Qatargate è nel dimenticatoio della stampa italiana, ma lo scandalo delle presunte mazzette pagate dall’Emirato ad alcuni eurodeputati non è terminato. La procura federale del Belgio ha chiesto al Parlamento europeo la revoca dell’immunità per due eurodeputati socialisti nell’ambito dell’indagine sul cosiddetto Qatargate. E’ quanto apprende l’ANSA da fonti giudiziarie locali. L’informazione è confermata anche da fonti parlamentari, presumibilmente della commissione JURI che si occupa di queste faccende.

Si tratta delle eurodeputate del Pd Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini, secondo quanto apprende l’ANSA. I loro nomi erano comparsi già in un primo momento nel fascicolo dell’indagine sul presunto scandalo di corruzione scoppiato il 9 dicembre 2022. Sulla Moretti erano uscite notizie di incontri riservati avvenuti in un albergo belga.

La richiesta è stata presentata all’ufficio di presidenza del Parlamento europeo e sarà annunciata durante la sessione plenaria del 10 marzo, prima di essere sottoposta all’esame della commissione Affari giuridici, JURI, che procederà con l’istruzione del parere che, entro un paio di mesi circa, verrà presentato al Parlamento per la votazione finale. Dato che in questa legislatura vi è una più forte presenza del centrodestra, non è improbabile che l’autorizzazione sia concessa.