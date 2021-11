Numeri della mortalità in eccesso: una strage per il Sud

Quali sono i numeri della mortalità in eccesso del 2021 rispetto al 2020 e rispetto anche alla media 2015-2019?

Per il calcolo di questi dati ci siamo rimessi ad elaborazioni di un nostro esperto statistico sulla base dei dati Istat che però si vengono a fermare all’Agosto 2021. I dati, per chi desiderasse approfondire, sono su base mensile

Ecco i dati della mortalità complessiva:

Quindi vediamo il differenziale di morti con rispetto al 2020

vediamo come il Nord, dopo gennaio-febbraio, mostri una mortalità molti inferiore nel 2021 rispetto al 2020. Al contrario il Centro, ma soprattutto il Sud, vedono una situazione opposta. Il sud addirittura ha 10 mila morti in più rispetto a quelli registrati nel 2020.

Passiamo a considerare i dati invece rispetto alla media 2015-19

Come è quasi ovvio la mortalità in eccesso del 2021 (anno con la primavera covid) rispetto alla media 2015-19 è superiore in tutte le tre aree del paese, anche se il Sud comunque rimane prevalente, in che è impressionante, anche considerando che la popolazione è molto inferiore. Nel Nord dalla primavera si assiste a una mortalità perfino inferiore rispetto alla media degli anni precedenti, con valori leggermente negativi

La conclusione che possiamo trarne è che mentre il sistema sanitario del Nord è riuscito a riprendersi post picco covid, qualcosa non sta funzionando al Sud. Che sia un arrivo successivo dell’epidemia, o una qualità delle cure inferiore, o altri fattori di carattere ambientale, comunque il 2021 vede un’esplosione della mortalità al Sud. I governatori di Puglia, Sicilia e Campania dovrebbero sinceramente farsi qualche domanda sulla qualità del proprio sistema sanitario in generale, non solo per il Covid-19.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐