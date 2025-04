Novità Assoluta: General Atomics monta un Laser su un Drone da attacco a lungo raggio

Con una mossa che potrebbe ridefinire la difesa della flotta navale statunitense, General Atomics ha presentato per la prima volta una capacità di attacco con arma a energia diretta aerea, integrata nella sua piattaforma aerea senza pilota MQ-9B.

Il sistema, dotato di un laser da 25 kW alloggiato in un pod, è stato mostrato al pubblico per la prima volta all’evento Sea Air Space 2025.

Questo passo è importante per rendere operativi i laser ad alta energia (HEL) aviotrasportati per operazioni marittime distribuite.

Il drone a lungo raggio statunitense viene dotato di un laser

L’MQ-9B SkyGuardian, una variante multi-missione della famiglia Reaper, ospita questo nuovo sistema laser a pod.

Secondo Naval News, il pod appena presentato contiene un laser a guadagno distribuito da 25 kW, scalabile fino a 300 kW in configurazioni future.

Il sistema è raffreddato ad aria tramite una prominente presa d’aria dinamica ed è alimentato da un modulo batteria ad altissima densità di potenza progettato per funzionare in varie condizioni ambientali.

Secondo General Atomics, il sistema offre una notevole riduzione dei requisiti di dimensioni, peso e potenza (SWaP), fondamentali per l’integrazione in piattaforme aeree con tolleranze molto strette.

Le immagini operative mostrate durante l’evento hanno mostrato l’MQ-9B che utilizzava il laser per abbattere droni d’attacco monouso di tipo Shahed, noti anche come droni kamikaze, che prendevano di mira un combattente di superficie.

L’equipaggiamento dell’MQ-9B con un laser potrebbe aiutare l’esercito statunitense a intercettare grandi gruppi di droni a basso costo e con una tecnica usa e getta.

Lo sviluppo del laser di General Atomics attinge da un più ampio stack tecnologico, che include il Laser Airborne Communication (LAC)-12 Terminal, che ha dimostrato con successo le comunicazioni laser da velivolo a velivolo nel 2022.

L’esperienza dell’azienda nella stabilizzazione del raggio laser, nella gestione termica e nell’ottica leggera è alla base del suo attuale balzo in avanti verso l’operatività delle armi a energia diretta (DEW) aviotrasportate.

L’avanzato sistema d’arma HEL a stato solido fornisce tecnologie laser per rilevare e neutralizzare una gamma sempre più ampia di bersagli, tra cui sistemi aerei senza pilota (UAS), minacce missilistiche, sistemi di intelligence, sorveglianza e ricognizione, razzi, artiglieria e mortai.

La natura modulare dell’HEL consente di aumentare semplicmente il numero di moduli per aumetare la potenza complessiva del laser.

L’ampia apertura ottica e l’efficiente raffreddamento del sistema offrono significative riduzioni di dimensioni e peso per adattarsi a piattaforme aeree, terrestri e marittime.

Capacità dell’MQ-9B

L’MQ-9B SkyGuardian è un avanzato sistema aereo a pilotaggio remoto che fornisce intelligence, sorveglianza e ricognizione in tutto il mondo.

SkyGuardian può volare su lunghe distanze utilizzando satelliti per più di 40 ore in tutte le condizioni atmosferiche.

Può operare in sicurezza nello spazio aereo civile e aiuta le organizzazioni militari e civili a raccogliere informazioni in tempo reale ovunque, sia di giorno che di notte.

Questo velivolo è dotato del radar multimodale Lynx, un sensore elettro-ottico/infrarosso (EO/IR) ad alta tecnologia in grado di decollare e atterrare automaticamente. Ha un’apertura alare maggiore rispetto ai suoi predecessori, pari a 79 piedi (24 m).

Con oltre 40 ore di volo, un’altitudine massima di 40.000 piedi (13000 metri) e una capacità di carico utile di oltre 2300 kg, l’MQ-9B è ideale per compiti di monitoraggio continuo e difesa ed ha un’autonomia dai 4000 km ai 7000 km a seconda della capacità di carico.

L’MQ-9B è certificato per operare nello spazio aereo civile e fa già parte delle strutture delle forze NATO. Anche paesi alleati, tra cui il Regno Unito e il Giappone, lo utilizzano.