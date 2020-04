NON DISPERATE, NON TUTTO È PERDUTO, ARRIVANO I NOSTRI

Non disperate, non tutto è perduto, Conte deve ancora discutere le misure messe a punto ieri dall’Ecofin.

Nel frattempo, tutto può accadere, da un ripensamento globale degli M5S allo……

SBARCO IN NORMANDIA

Non è un caso che, proprio ieri, come riporta Askanews, Mike Pompeo, segretario di Stato Usa, abbia affermato:

“Non esiste alcun Paese che fornirà al mondo più aiuti e più assistenza di quanto faranno, in forme diverse, gli Stati Uniti. E questo vale anche per l’Italia. Noi continueremo ad aiutare l’Italia e a breve annunceremo altri interventi di assistenza diretta. Sarà un’azione molto significativa. Non credo che altri Stati saranno in grado di fare la stessa cosa. Mi piacerebbe che lo facessero”.

ABBIATE FEDE, non è detto che finisca come vorrebbero pavidi e traditori del paese. Non si può escludere a priori che Conte non giochi già da tempo su più tavoli. non; se non lo facesse sarebbe un ingenuo di dimensioni colossali e non voglio credere neanche lontanamente che possa esistere un premier così folle.

Ad maiora.