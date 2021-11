Perchè gli sportivi crollano sempre più spesso a terra nei campi di calcio?

posted by Guido da Landriano

Ancora un altro calciatore professionista è crollato improvvisamente nel bel mezzo di una partita la scorsa notte durante la partita di Champions League del Real Madrid con lo Sherrif Tiraspol in Moldavia.

La 26enne ala dello Sherrif Tiraspol, Adama Traore, è stato visto stringersi il petto mentre cadeva a terra al 77′.

L’attaccante del Mali è rimasto a terra mentre i medici sono accorsi in campo per aiutare, inizialmente cercando di rianimarlo con l’odore di sali con scarso successo.

Otro caso de #repentitis Champions League. Adama Traoré cae con la mano al pecho, cortan las emisión y el comentarista se caga en los pantalones. pic.twitter.com/l3y5VXdxSy — Dr. César Lacayo (@FuerzaCoriolis) November 24, 2021

“È stato visto scuotere la testa in risposta alle domande dei medici e alla fine è stato sollevato in posizione seduta prima di essere aiutato a uscire dal campo e tornare nello spogliatoio”, riporta il Daily Mail.

“La parte moldava deve ancora dettagliare le ragioni per cui Traore soffriva di dolori al petto”. Solitamente questi dolori sono il segnale di eventi cardiaci estremi.

Il crollo di Traore si è verificato la notte dopo che un altro giocatore, John Fleck dello Sheffield United, è caduto allo stesso modo durante una partita contro il Reading.

Fleck ha dovuto essere portato via su una barella dopo aver ricevuto un lungo trattamento e aver ricevuto una maschera di ossigeno prima di essere portato in ospedale.

Uno dei principali quotidiano tedesco, il Berliner Zeitung, ha recentemente pubblicato un rapporto che cerca di rispondere al motivo per cui “un numero insolitamente elevato di calciatori professionisti e dilettanti è crollato di recente”. Eccovi l’elenco

Anche altri atleti professionisti hanno recentemente sofferto di problemi di salute simili, tra cui il 24enne giocatore di hockey slovacco Boris Sádecký, morto tragicamente dopo essere crollato sul ghiaccio durante una partita il mese scorso.

Secondo un rapporto del Dr. Yaffa Shir-Raz, c’è stato un “aumento di 5 volte delle morti cardiache improvvise dei giocatori FIFA nel 2021”.

“Allora cosa sta causando questa improvvisa epidemia?” chiede Shir-Raz

Cosa potrebbe causare tutti questi improvvisi crolli di atleti professionisti altrimenti d’élite, in forma e sani?

Facciamo qualche ipotesi:

i medici sportivi sono diventati troppo superficiali anche nelle analisi per i professionisti, cosa non impossibile;

esiste qualche forma di doping, anche involontario, che però sta danneggiando gli atleti. Curioso che però colpisca anche allenatori e arbitri;

c’è stato qualche altro trattamento medico che sta avendo degli effetti negativi sui chi sfrutta il proprio corpo ad alto livello in attività sportive.

Quale sarà l’ipotesi giusta ?



