Moody’s: la sostenibilità del debito USA si è deteriorata

La solidità fiscale degli Stati Uniti è bloccata in una spirale pluriennale e “si è ulteriormente deteriorata” dopo che il rating sovrano del Paese ha ricevuto un outlook negativo alla fine del 2023, ha dichiarato Moody’s Ratings, ripresa dal FT.

“L’aumento dei tassi di interesse ha indebolito notevolmente la sostenibilità del debito, accelerando il declino della forza fiscale”, hanno scritto gli analisti guidati da William Foster in un rapporto pubblicato martedì. La società ha dichiarato che l’accessibilità al debito è “la determinante più importante della nostra valutazione della solidità fiscale degli Stati Uniti” e deriva dalle metriche dei pagamenti degli interessi in rapporto alle entrate e dei pagamenti degli interessi in rapporto al PIL.

Il forte e prolungato aumento dei rendimenti del Tesoro statunitense, a partire da livelli molto bassi nel 2020, ha portato a una diminuzione dell’accessibilità al debito e Moody’s prevede un crescente ritmo di deterioramento dovuto all’aumento del rapporto tra interessi pagati e ricavi, che passerà dal 9% del 2021 a circa il 30% nel 2035. “A questi livelli, la flessibilità fiscale è notevolmente ridotta”, ha dichiarato.

Moody’s ha spiegato che l’indebolimento del profilo di sostenibilità del debito degli Stati Uniti significa che “la straordinaria forza economica del Paese e il ruolo unico e centrale del dollaro e del mercato dei titoli del Tesoro nella finanza globale sono ancora più critici nel sostenere il profilo di credito Aaa del sovrano”.

Tuttavia, Moody’s ha avvertito che “il potenziale impatto negativo sul credito di tariffe elevate e sostenute, di tagli fiscali non finanziati e di significativi rischi di coda per l’economia”, potrebbe far sì che i punti di forza degli Stati Uniti di essere l’attore chiave della finanza globale si rivelino meno efficaci nel contrastare “l’aumento dei deficit fiscali e la diminuzione dell’accessibilità del debito”.

Il Congressional Budget Office, organo apartitico, pubblicherà giovedì le nuove stime sulle prospettive economiche e di bilancio a lungo termine del governo.

Secondo il rapporto, anche lo scenario più ottimistico, in cui l’economia statunitense registra “una crescita sostenuta del 3% del PIL reale, un rendimento terminale del Treasury a 10 anni del 3% e tagli significativi alla spesa pubblica”, stabilizzerebbe la sostenibilità del debito “a livelli più deboli rispetto al 2023 e rimane materialmente più debole rispetto ad altri Stati sovrani con rating Aaa”.

Nel novembre 2023, Moody’s ha abbassato le prospettive sovrane degli Stati Uniti a negative da stabili, pur confermando il rating della nazione ad Aaa, il più alto livello di investment-grade.

Moody’s è l’unica delle tre principali società di credito ad avere un rating massimo sugli Stati Uniti, dopo che Fitch Ratings ha declassato il governo americano nell’agosto 2023 in seguito a un’altra battaglia sul tetto del debito al Congresso. S&P Global Ratings ha tolto agli Stati Uniti il massimo punteggio nel 2011, in seguito alla crisi del limite del debito.

A questo punto solo una politica che garantisca tassi d’interesse bassi da un lato, e una forte crescita economica dall’altro, può migliorare le prospettive di sostenibilità del debito a Stelle e Strisce. Oppure un intervento della Federal Reserve per sostenere il titolo di stato, comprandolo, e riducendo il redimento. Peccato che Jerome Powell non sia d’accordo (per ora).