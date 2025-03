I metalli rari verranno dallo spazio?

Mentre le preoccupazioni per le risorse limitate della Terra continuano a crescere, alcuni imprenditori guardano con interesse oltre il nostro pianeta per creare la prossima grande impresa: l’estrazione mineraria di asteroidi. La prospettiva di avviare operazioni minerarie nello spazio offre la possibilità di ottenere allettanti ricompense di metalli rari che non si trovano facilmente sulla Terra.

Questi progetti devono affrontare una strada in salita. Le missioni di estrazione di asteroidi potrebbero costare miliardi di dollari e la tecnologia su cui dovrebbero basarsi richiede ulteriori sviluppi.

Ciò nonostante, diverse aziende hanno immaginato piani ambiziosi per acquisire risorse preziose dagli asteroidi nei prossimi anni. Gli scienziati, nel frattempo, sono interessati a un altro obiettivo: estrarre acqua e molecole organiche per rifornire le future missioni spaziali.

Lo spazio è popolato da tre tipi principali di asteroidi, tutti con contenuti diversi e classificati in base al modo in cui la luce si riflette sulle loro superfici.

I più comuni sono gli asteroidi di tipo C, costituiti da rocce argillose e silicatiche e di aspetto più scuro. Gli asteroidi di tipo C sono carboniosi, cioè ricchi di carbonio organico, e contengono anche acqua. Anche se questi asteroidi non sono i più redditizi, la presenza di acqua e carbonio potrebbe svolgere un ruolo importante nel sostenere l’esplorazione spaziale e nella produzione di combustibili.

Gli asteroidi di tipo S sono un po’ più luminosi e contengono silicati e metalli come ferro, nichel e cobalto. Contengono anche concentrazioni molto più ridotte di platino e oro, il che li rende più appetibili dal punto di vista economico rispetto agli asteroidi di tipo C.

I più rari sono gli asteroidi di tipo M, che sono metallici e contengono una concentrazione molto maggiore di ferro-nichel rispetto agli altri due tipi di asteroidi.

Piani imminenti per l’estrazione di asteroidi

Diverse aziende hanno già iniziato a prepararsi per le missioni di estrazione degli asteroidi.

La Asteroid Mining Corporation, con sede a Londra, prevede di inviare il suo robot SCAR-E sulla Luna in una futura missione guidata da iSpace, con sede a Tokyo. Il robot a sei zampe attraverserà i crateri del terreno lunare e dimostrerà la sua potenziale applicazione per l’estrazione di asteroidi.

La società californiana AstroForge, anch’essa in lizza, ha lanciato la sua navicella Odin come carico utile della missione lunare IM-2 nel febbraio 2025, sperando di volare entro il 2022 su OB5, un asteroide vicino alla Terra. Tuttavia, all’inizio di marzo l’azienda ha annunciato di aver perso le comunicazioni con Odin. Avrà una nuova possibilità con il suo prossimo veicolo spaziale, Vestri, che dovrebbe essere lanciato con la missione lunare IM-3 alla fine del 2025.

Cosa ci aspetta nella corsa allo sfruttamento minerario dello spazio

Nonostante l’alto prezzo delle missioni di estrazione degli asteroidi, il guadagno potrebbe valere la pena di sostenere costi così elevati. Secondo Asterank, un database che tiene traccia di oltre 600.000 asteroidi, l’estrazione dei 10 asteroidi più convenienti – soprattutto in base alla loro vicinanza alla Terra – potrebbe fruttare 1500 miliardi di dollari. Si prevede

La NASA ha dimostrato che è possibile estrarre con successo materiali dagli asteroidi; lo si è visto di recente con i promettenti risultati della missione OSIRIS-REx, che ha recuperato campioni contenenti composti organici da Bennu, un asteroide carbonaceo. Gli scienziati stanno anche osservando l’asteroide metallico 16 Psyche, che sarà orbitato dalla sonda Psyche della NASA dal 2029 al 2031.

Gli asteroidi vicini alla Terra saranno sotto i riflettori quando l’estrazione mineraria nello spazio prenderà piede, ma guardando agli anni 2030 e oltre, le aziende potrebbero voler esplorare gli asteroidi della Fascia Principale tra Marte e Giove. Questi asteroidi offrirebbero risorse più preziose rispetto a quelli più vicini alla Terra, ma raggiungere la Fascia Principale sarà una vera e propria sfida che non può ancora essere affrontata.

Tuttavia, potrebbe essere possibile un giorno lanciare missioni di estrazione di asteroidi dall’orbita di Marte, come suggerisce uno studio del 2022 pubblicato su Planetary and Space Science. In questo studio, i ricercatori sostengono che una stazione con un’orbita simile a quella di Phobos, una luna di Marte, potrebbe essere una base operativa ideale, riducendo potenzialmente i costi di esplorazione e garantendo un accesso più facile alla Fascia Principale.

Per il momento, la corsa all’estrazione di asteroidi vicini alla Terra sta assumendo un’enorme velocità, almeno nella comunicazione. Anche se i risultati non sono certi, questa potrebbe diventare un’industria lucrativa del futuro; potrebbe diventare perfino un’alternativa all’estrazione in acque profonde, ma la base estrattiva dovrebbe essere permanentemente fuori dall’orbita terrestre.