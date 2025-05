Missile Houthi buca le difese aeree israeliane e colpisce vicino all’Aereoporto Ben Gurion

La difesa aerea Israeliana ha avuto una grossa impasse e un missile dal sud è riuscito a passare. Tre persone sono rimaste lievemente ferite domenica a causa di un missile Houthi che si è schiantato nell’area del Terminal 3 dell’aeroporto Ben-Gurion, ha dichiarato il servizio di emergenza israeliano Magen David Adom.

I medici e i paramedici del MDA hanno fornito cure mediche a un uomo di 50 anni e a una donna di 54 anni che sono rimasti leggermente feriti a causa dell’esplosione, e a una donna di 32 anni che è stata ferita mentre si recava al rifugio. le condizioni dei feriti sono trattabili. ecco il video dell’impatto visto dall’Aeroporto:

What would happen if this was JFK or Heathrow – do you think the Houthis would exist tomorrow? How about their Iranian backers? pic.twitter.com/Qbv5BeGxWG

Absolutely INSANE footage of the impact from a Houthi missile on Israel’s Ben Gurion airport.

La strada di accesso al Terminal 3 ha subito danni a causa dell’incidente. Sebbene sia la prima volta che un missile Houthi colpisce l’aeroporto Ben-Gurion, non è la prima volta che uno colpisce il territorio israeliano.

Fonti dell’IDF hanno dichiarato di non sapere se si sia trattato di un impatto diretto del missile o se siano stati i frammenti del missile a schiantarsi nell’area. La Radio dell’Esercito ha fatto notare che il missile non è stato intercettato, anche se sono stati fatti diversi tentativi per intercettarlo.

OMG. JFK airport was just hit by a ballistic missile! Wonder what the US will do now!

Oh wait, sorry, I read wrong. It was Ben Gurion Airport, Israel’s main airport.

Carry on. Nothing to see here. Only millions of Jews in bomb shelters and a shut down airport.

It’s time… pic.twitter.com/oFmVjW61Jk

— Hillel Fuld (@HilzFuld) May 4, 2025