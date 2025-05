Contesa Cina Pakistan: al vertice della tensione la Cina tiene esercitazioni militari sull’Himalaya

Dopo il lancio del missile pachistano Abdali la Cina ha iniziato una serie di esercitazioni militari sull’Himalaya, con un largo impiego di artiglieria, la cui finalità è quella di mostrare la propria preparazione ai confini dell’India, mostrando come Nuova delhi non debba preoccuparsi solo del Pakistan:

After Pakistan’s successful test fire of the Abdali missile, China carried out a significant military exercise at the foot of the Himalayas.

This comes as India announces they are hunting for the Kashmir “terrorists” in Sri Lanka, after they were somehow able to board a flight… https://t.co/MZa7XvrJoH pic.twitter.com/uqvDGlvWaQ

