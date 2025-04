Mauritania e Senegal iniziano a esportare GNL dal grande giacimento Greater Tortue

BP ha dichiarato giovedì di aver caricato in sicurezza il primo carico di GNL destinato all’esportazione dalla Fase 1 del suo progetto Greater Tortue Ahmeyim al largo delle coste della Mauritania e del Senegal, mentre la supermajor britannica continua a portare avanti importanti progetti. Il primo gas proveniente dal progetto è stato annunciato all’inizio di quest’anno.

Ora, l’esportazione del primo carico di GNL dal progetto al largo dell’Africa occidentale renderà la Mauritania e il Senegal paesi esportatori di GNL, contribuendo all’approvvigionamento globale di GNL.

La Fase 1 del Greater Tortue Ahmeyim (GTA) è destinata a produrre circa 2,3 milioni di tonnellate di GNL all’anno e il progetto dovrebbe produrre GNL per oltre 20 anni, secondo BP.

“Questo primo carico dalla Mauritania e dal Senegal segna una nuova importante fornitura per i mercati energetici globali. L’avvio delle esportazioni dalla fase 1 del GTA è un passo importante per BP e per la nostra attività nel settore petrolifero e del gas, mentre celebriamo la creazione di un nuovo hub di produzione all’interno del nostro portafoglio globale”, ha dichiarato Gordon Birrell, EVP Production & Operations di BP.

Il progetto di esportazione di GNL è uno dei principali sviluppi chiave di BP, che prevede di rendere operativo nei prossimi due anni nell’ambito della sua nuova strategia di crescita della produzione di petrolio e gas.

La supermajor prevede di aumentare la sua produzione upstream globale a 2,3-2,5 milioni di barili equivalenti di petrolio nel 2030, con la possibilità di aumentare la produzione fino al 2035.

BP ha iniziato ad annunciare nuovi progetti di avvio nel settore petrolifero e del gas nell’ambito del suo piano che prevede il lancio di 10 grandi progetti in tutto il mondo tra il 2025 e il 2027 e la crescita della produzione upstream.

All’inizio di questo mese, BP ha dichiarato che il suo progetto Cypre al largo delle coste di Trinidad e Tobago ha prodotto il primo gas .

Subito dopo aver anticipato a febbraio un importante riorientamento strategico, BP ha annunciato l’avvio della produzione dalla seconda fase di sviluppo del giacimento Raven al largo delle coste egiziane. Il progetto prevede il collegamento sottomarino di ulteriori pozzi di infill Raven all’infrastruttura onshore esistente nell’ambito del progetto West Nile Delta (WND).