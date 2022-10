Macron rompe il fronte NATO e non considererà un attacco nucleare all’Ucraina una minaccia diretta alla Francia

Il Presidente francese Emmanuel Macron ha risposto alle domande sulla politica di Parigi in materia di armi nucleari in un’intervista televisiva della scorsa settimana. Ha dichiarato che l’esplosione di un’arma nucleare in Ucraina da parte di Mosca non avrebbe indotto Parigi a usare le sue armi nucleari e questo gli ha portato pesanti critiche dagli alleati.

L’attuale politica nucleare di Parigi prevede l’impiego delle armi nucleari solo in caso di autodifesa. Nell’intervista, Marcon ha dichiarato che un attacco nucleare all’Ucraina non minaccerebbe direttamente la Francia.

Su France 2 è stato chiesto a Macron: “La Francia considererebbe un attacco tattico da parte della Russia come un attacco nucleare?”. Ha risposto: “La Francia ha una dottrina nucleare. Si tratta di interessi fondamentali della nazione che sono chiaramente definiti. Non sarebbero messi in discussione in caso di attacco nucleare balistico”.

Kasja Ollongren, ministro della Difesa dei Paesi Bassi, ha criticato Macron, affermando che “la forza della nostra deterrenza è anche quella di non speculare pubblicamente su che tipo di risposta, in che tipo di situazione, otterrebbero”. Ha continuato: “Non commenterei le diverse possibilità e non direi ‘sì’ o ‘no'”.

Il Financial Times ha riferito che i funzionari della NATO non hanno voluto rilasciare una dichiarazione pubblica sulle osservazioni di Marcon. Tuttavia, parlando in privato, hanno detto che la politica dell’Alleanza non prevede l’uso di armi nucleari. Un funzionario ha aggiunto che un attacco convenzionale alla Russia sarebbe una risposta probabile all’uso di armi nucleari da parte di Mosca in Ucraina.

Marcon è stato attaccato anche dai politici nazionali. L’ex presidente francese François Hollande ha dichiarato alla radio FranceInfo che Marcon dovrebbe “dire il meno possibile ed essere pronto a fare il più possibile”. Ha aggiunto: “La credibilità della dissuasione [nucleare] si basa sul non dire nulla su ciò che dovremmo fare”.

Jean-Louis Thiériot, vicepresidente del comitato delle forze armate dell’Assemblea nazionale, ha espresso un rimprovero più netto. “Quando l’ho sentito parlare, sono quasi caduto dalla sedia. È un errore politico. Uno dei principi della dissuasione nucleare è l’incertezza su ciò che è considerato un interesse vitale”, ha detto.