Macrofagi all’attacco! La prima ripresa dal vivo delle cellule immunitarie che “Divorano” il melanoma

Nel vasto e complesso mondo della ricerca medica, vedere con i propri occhi un fenomeno cambia radicalmente le prospettive. Grazie a un recente studio pubblicato sul Journal of Experimental Medicine, condotto dagli scienziati del Garvan Institute of Medical Research, la comunità scientifica ha ora la prova visiva di un meccanismo di difesa straordinario: cellule immunitarie che attaccano e letteralmente “divorano” cellule vive di melanoma in tempo reale.

Fino ad oggi, il palcoscenico dell’immunologia oncologica è stato quasi interamente dominato dai linfociti T e B, considerati le truppe d’élite del nostro sistema immunitario. I macrofagi, pur costituendo fino al 30% della popolazione cellulare all’interno di un tumore, sono stati storicamente declassati al ruolo di “spazzini biologici”. Si pensava, con una certa dose di sufficienza, che il loro unico compito fosse quello di ripulire l’area dai detriti cellulari o dalle cellule morte. Ma la natura, spesso dotata di una sottile ironia, ci dimostra che gli “spazzini” possono rivelarsi la linea di difesa più letale.

Da spazzini a truppe d’assalto: la scoperta

Il team guidato dalla dottoressa Yuki Keith e dal professor Tri Phan ha utilizzato una tecnica avanzata chiamata microscopia intravitale a due fotoni. Questo strumento permette di osservare l’attività biologica a livello cellulare direttamente in un organismo vivente (in vivo), un ambiente caotico e realistico che non ha nulla a che vedere con le asettiche colture in vitro.

I ricercatori hanno scoperto che i macrofagi non sono tutti uguali. Hanno isolato un sottogruppo specifico, caratterizzato dalla produzione di una proteina chiamata CD169. Queste particolari cellule si posizionano strategicamente lungo i bordi esterni del tumore, creando un vero e proprio perimetro di contenimento. Rimuovendo selettivamente i macrofagi CD169-positivi nei modelli murini, i ricercatori hanno osservato una crescita accelerata del melanoma. La prova era inconfutabile: questa specifica popolazione cellulare tiene a bada la proliferazione del cancro, aggredendo e ingerendo le cellule tumorali vive in totale autonomia dai linfociti T.

Per accertarsi che questo non fosse solo un fenomeno limitato ai modelli animali, il Melanoma Institute Australia ha esaminato campioni di tessuto umano, riscontrando la medesima concentrazione di macrofagi CD169+ ai margini dei tumori nei pazienti.

Perché questa scoperta è fondamentale?

Per i non addetti ai lavori, una variazione nell’identikit di un globulo bianco potrebbe sembrare un vezzo accademico. Tuttavia, le implicazioni di questa scoperta sono pragmatiche e dirette, e riguardano l’evoluzione delle terapie salvavita contro malattie molto diffuse.

Attualmente, la frontiera più avanzata contro il melanoma è l’immunoterapia (in particolare il blocco dei checkpoint immunitari), che mira a scatenare i linfociti T contro il tumore. Il problema, ben noto agli oncologi, è che questa terapia funziona solo in circa il 50% dei pazienti. La restante metà è portatrice di quelli che in gergo si definiscono “tumori freddi”: masse cellulari che i linfociti T non riescono a penetrare o a riconoscere.

Sapere che esiste un’altra classe di cellule – i macrofagi, che per loro natura sono già ampiamente diffusi all’interno e ai margini di questi tumori impenetrabili – significa avere a disposizione un “esercito dormiente” già posizionato dietro le linee nemiche.

Come cambierà la cura per i tumori?

Il vero cambio di paradigma risiede nel “secondo lavoro” dei macrofagi. Oltre a divorare la minaccia, fungono da informatori per il sistema immunitario. Dopo aver digerito la cellula tumorale, ne espongono un frammento sulla propria superficie, sventolandolo come una “bandiera rossa” biologica.

Questo meccanismo offre prospettive entusiasmanti per la clinica del futuro:

Infiltrazione dei tumori freddi: Sfruttando questa “bandiera rossa”, i macrofagi CD169+ potrebbero essere la chiave per richiamare in forze la cavalleria dei linfociti T all’interno del tumore freddo, sbloccando l’efficacia delle immunoterapie in pazienti oggi senza alternative.

Sfruttando questa “bandiera rossa”, i macrofagi CD169+ potrebbero essere la chiave per richiamare in forze la cavalleria dei linfociti T all’interno del tumore freddo, sbloccando l’efficacia delle immunoterapie in pazienti oggi senza alternative. Nuovi target farmacologici: L’industria farmaceutica potrà sviluppare molecole mirate non solo per sbloccare i linfociti, ma per rendere i macrofagi più “affamati” o per stimolare la loro moltiplicazione ai margini della massa neoplastica.

L’industria farmaceutica potrà sviluppare molecole mirate non solo per sbloccare i linfociti, ma per rendere i macrofagi più “affamati” o per stimolare la loro moltiplicazione ai margini della massa neoplastica. Applicabilità oltre il melanoma: Essendo i macrofagi abbondantemente presenti nella quasi totalità dei tumori solidi (come seno, polmone e colon), le nuove terapie potrebbero avere uno spettro di applicazione molto vasto.

La ricerca non procede solo per grandi scoperte di farmaci miracolosi, ma spesso per ri-valutazioni di strumenti biologici che abbiamo sempre avuto a disposizione, ma di cui ignoravamo il reale potenziale. Imparare a coordinare queste truppe biologiche preesistenti potrebbe rappresentare il passo decisivo per trasformare il cancro in una patologia gestibile con efficienza e, forse, definitivamente curabile per un bacino sempre più ampio di pazienti.