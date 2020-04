L’UNICA POLITICA DEL PD: TASSARE. Aspettatevi poi la patrimoniale

In una situazione dove la follia della visione europea del denaro “Bene scarso”, che non può essere regolato da parte della Banca Centrale secondo le necessità economiche del mondo reale, ci condurrà al disastro economico, si aggiunge la follia dell’uomo.

In una situazione di forzata recessione e di prossima depressione con una fetta consistente delle aziende che pensa di non riaprire, qual’è l’idea del PD, pare nata alla testa più pericolosa, quella di Graziano Delrio: una TASSA per i redditi al di sopra degli 80 mila euro, per la parte eccedente la soglia stessa, quindi marginale (usiamo i termini necessari) e che dovrebbe variare dalle poche centinaia di euro ad alcune migliaia.

Iniziamo a dire che più approssimativo di così si muore, e non di Covid-19. quanto si può incassare in più? Un miliardo ? Due Miliardi? previsione difficile, se non impossibile, perchè ogni dato sarebbe legato al valore dei redditi del 2020, post Coronavirus, e sinceramente non si possono fare previsioni. Certo ogni economista serio che sentisse l’idea di far ripartire l’economia con una tassa si metterebbe a ridere, ma, purtroppo, gli economisti di governo sono quelli che sono, e di solito suonano la chitarra.

Un governo che non ha, dal punto di vista economico, NESSUNA IDEA, che continuare ad andare a chiedere, pietosamente, gli Eurobond, che non avrà mai. A questo punto qualsiasi tassa, anche la più pazza, anche la “Patrimoniale sui conti correnti” di Casini diventa plausibile ed applicabile. Ogni idea meno che quella più logica: fare da se, con metodi innovativi, staccandosi dagli stupidi preconcetti economici che ci hanno portato a questo punto.

Certo che però la tentazione di imporre una bella tassazione a coloro che guadagnano più di 80 mila euro…soprattutto dopo aver visto questo grafico:

Alla fine a pagare la sovrattassa sarebbero quasi solo gli elettori Piddini, i famosi elettori della “ZTL”, cioè gli stessi elettori di Conte e di Delrio, e questa potrebbe essere una buona notzia. Peccato che potrebbero comprare meno cappuccini e brioches, o cene in catering di lusso, una volta finito il blocco, per cui, comunque, avrebbe un effetto regressivo. Quindi, comunque, è un caso stupido.



