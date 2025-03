Lotta fra Guardiani del Nord: Saab Jas-39 Gripen contro Sukhoi Su-35. Chi vince?

Nel Nord, nell’improbabile caso di un confronto Europa-Russia, avremmo un confronto fra aereornautica Svedese e Russa.

Questo vedrebbe uno scontro fra Saab JAS 39 Gripen, cuore dell’aviazione svedese, e il caccia da superiorità aerea russo Sukhoi Su-35, valutando le loro capacità in un potenziale combattimento aereo.

L’analisi si basa su dati oggettivi riguardanti prestazioni, armamento, autonomia, robustezza e altri fattori chiave. Si tratta di un confronto puramente teorico, sulla carta, un gioco intellettuale. Siate quindi indulgenti con noi. Comunque si tratta di due mezzi molto interessanti, che, fra l’altro, hanno avuto un buon successo commerciale.

I due contendenti

Il JAS 39 Gripen, prodotto dalla Saab svedese, è un caccia multiruolo leggero progettato per essere versatile ed economico, un prodotto per ogni stagione. Il Sukhoi Su-35, sviluppato dalla Sukhoi russa, è un caccia da superiorità aerea pesante, derivato dal Su-27, noto per le sue elevate prestazioni e capacità di carico. Sono caccia provenienti da esperienze e strie completamente diverse, che seguono filosfie diverse, ma che posso trovarsi l’uno di fronte all’altro.

Confrontare questi due velivoli, concepiti per ruoli e con filosofie diverse, offre una prospettiva interessante sulle diverse priorità nella progettazione degli aerei da combattimento. vediamo cosa possiamo ricavarne:

Prestazioni

Le prestazioni di un aereo da combattimento sono cruciali in uno scontro aereo. Analizziamo alcuni parametri chiave:

Velocità Massima: JAS 39 Gripen: Mach 2 (2,130 km/h) Fonte: Saab – le specifiche possono variare leggermente a seconda della versione Su-35: Mach 2.25 (2,400 km/h) Fonte: Sukhoi Design Bureau – le specifiche possono variare leggermente a seconda della versione] Analisi: Il Su-35 vanta una velocità massima leggermente superiore, cosa che, però , nel combattimento moderno non è così essenziale

Rateo di Salita: Le informazioni specifiche sul rateo di salita possono variare e non sono sempre direttamente confrontabili a causa delle diverse metodologie di misurazione. Tuttavia, generalmente il Su-35, con i suoi motori più potenti, tende ad avere un rateo di salita superiore.

G-Load Massimi: JAS 39 Gripen: +9 g / -3 g Fonte: Saab Su-35: +9 g Fonte: Sukhoi Design Bureau Analisi: Entrambi i velivoli hanno limiti di carico G elevati, cruciali per la manovrabilità in combattimento. Il limite, a questo punto, non è il mezzo, ma il pilota.

Manovrabilità: Il Gripen è noto per la sua elevata agilità, soprattutto a velocità subsoniche e transononiche, grazie al suo design aerodinamico e ai controlli di volo avanzati. Il Su-35 è estremamente manovrabile anche a velocità elevate, grazie ai suoi motori con spinta vettoriale (TVC) che gli consentono manovre come la “Cobra di Pugachev”. Analisi: Entrambi gli aerei sono altamente manovrabili, ma eccellono in regimi di volo leggermente diversi. Il Gripen potrebbe avere un vantaggio in combattimenti ravvicinati a bassa velocità, mentre il Su-35 potrebbe sfruttare la sua TVC per manovre estreme.



Armamento

La capacità di trasportare e utilizzare armamenti efficaci è fondamentale per la potenza di un aereo da combattimento:

Punti di Aggancio: JAS 39 Gripen: 8 (versioni C/D), 10 (versione E) [Fonte: Saab] Su-35: 12 [Fonte: Sukhoi Design Bureau] Analisi: Il Su-35 può trasportare un numero maggiore di armi, ed un peso maggiore, quindi può affrontare più bersagli, o colpirne di più a terra.

Missili Aria-Aria (BVR – Beyond Visual Range) In questo caso consideriamo le prestazioni dei missili “Lancia e dimentica”, che sono la più insidiosa arma dei caccia moderni e che ha cancellato, o profondamente modificato il concetto di “Duello aereo”.: JAS 39 Gripen: Può integrare missili come l’AIM-120 AMRAAM e il MBDA Meteor. Il Meteor, in particolare, è considerato uno dei migliori missili BVR al mondo, con una portata e una No-Escape Zone (NEZ) elevate e una gittata fino a 200 km. (Fonte: MBDA) Su-35: Utilizza missili come l’R-77 (AA-12 Adder). Le versioni più recenti dell’R-77, come l’R-77M, mirano a competere con l’AMRAAM e il Meteor. la gittata è leggermente inferiore al Meteor. Analisi: La capacità BVR dipende molto dai missili impiegati. Il Gripen armato con Meteor potrebbe avere un vantaggio significativo in termini di portata e probabilità di colpire bersagli a lungo raggio.

In questo caso consideriamo le prestazioni dei missili “Lancia e dimentica”, che sono la più insidiosa arma dei caccia moderni e che ha cancellato, o profondamente modificato il concetto di “Duello aereo”.: Missili Aria-Aria (WVR – Within Visual Range): JAS 39 Gripen: Può utilizzare missili a corto raggio come l’AIM-9 Sidewinder e l’IRIS-T. Su-35: Impiega missili come l’R-73 (AA-11 Archer) e l’R-74. L’R-74 è un missile altamente manovrabile con capacità di aggancio del bersaglio dopo il lancio (LOAL). Analisi: Entrambi gli aerei possono essere equipaggiati con missili WVR avanzati. La manovrabilità del Su-35, combinata con missili come l’R-74, lo rende pericoloso nel combattimento ravvicinato.

Armamento Aria-Terra: JAS 39 Gripen: È un vero multiruolo e può trasportare un’ampia varietà di bombe guidate, missili anti-nave e armi per l’attacco al suolo. Praticamente quasi tutto l’arsenale NATO, tranne il nucleare. Su-35: Ha una notevole capacità di attacco al suolo, potendo trasportare bombe guidate e missili anti-radar. Analisi: Entrambi gli aerei hanno capacità multiruolo, ma il Su-35, con il suo maggiore carico utile, potrebbe trasportare un numero maggiore di armi aria-terra in una singola missione.



Autonomia e Raggio d’Azione

L’autonomia è un fattore cruciale per la capacità di proiettare potenza e rimanere in zona operativa:

JAS 39 Gripen: Circa 2,600 km con serbatoi esterni. [Fonte: Saab]

Su-35: Circa 4,500 km con serbatoi esterni. [Fonte: Sukhoi Design Bureau]

Circa 4,500 km con serbatoi esterni. [Fonte: Sukhoi Design Bureau] Analisi: Il Su-35 ha un raggio d’azione significativamente maggiore, il che gli conferisce un vantaggio nelle operazioni a lungo raggio e nella copertura di vaste aree.

Avionica e Sensori

L’avionica e i sensori moderni sono fondamentali per la consapevolezza situazionale e l’efficacia del combattimento:

JAS 39 Gripen: Le versioni più recenti (E/F) sono dotate di un radar AESA (Active Electronically Scanned Array), che offre prestazioni superiori in termini di portata, resistenza alle ECM (Electronic Countermeasures) e capacità di tracciare più bersagli. Dispone inoltre di un sofisticato sistema di guerra elettronica integrato. [Fonte: Saab]

Su-35: Utilizza un radar PESA (Passive Electronically Scanned Array), l'IRBIS-E, che ha una portata elevata e una buona capacità di tracciare bersagli multipli. Dispone anche di un sistema IRST (Infra-Red Search and Track) che può rilevare bersagli aerei senza emettere onde radio. [Fonte: diverse pubblicazioni sull'avionica russa]

Utilizza un radar PESA (Passive Electronically Scanned Array), l’IRBIS-E, che ha una portata elevata e una buona capacità di tracciare bersagli multipli. Dispone anche di un sistema IRST (Infra-Red Search and Track) che può rilevare bersagli aerei senza emettere onde radio. [Fonte: diverse pubblicazioni sull’avionica russa] Analisi: Il passaggio del Gripen al radar AESA gli conferisce un vantaggio potenziale nella rilevazione e nel tracciamento di bersagli rispetto al radar PESA del Su-35. Tuttavia, l’IRST del Su-35 è un sensore passivo che può essere vantaggioso in determinate situazioni e, soprattutto, è il sistema

Robustezza e Manutenibilità

La robustezza della piattaforma e la facilità di manutenzione influenzano la disponibilità operativa e i costi del ciclo di vita:

JAS 39 Gripen: È progettato per essere un aereo con requisiti di manutenzione relativamente bassi e tempi di turnaround rapidi, operabile anche da piste corte e improvvisate. Il Gripen nasce come un mezzo in grado di decollare da strade e piste non ufficiali, quindi facilmente celabile nelle foreste nordiche. Questa è la sua principale sicurezza. Gli bastano 800 metri di rettilineo in una strada asfaltata per decollare:

Su-35: È una piattaforma robusta, ma i caccia pesanti tendono ad avere requisiti di manutenzione più complessi e costosi rispetto agli aerei più leggeri. Non è versatile come il Saab, anche perché questa caratteristica non gli era domandata di partenza.

È una piattaforma robusta, ma i caccia pesanti tendono ad avere requisiti di manutenzione più complessi e costosi rispetto agli aerei più leggeri. Non è versatile come il Saab, anche perché questa caratteristica non gli era domandata di partenza. Analisi: Il Gripen sembra avere un vantaggio in termini di manutenibilità e costi operativi, il che è in linea con la sua filosofia di design.

Firma Radar e Contromisure Elettroniche (ECM)

La capacità di evitare il rilevamento e di disturbare i sensori nemici è cruciale per la sopravvivenza:

JAS 39 Gripen: Incorpora alcune caratteristiche di riduzione della segnatura radar e dispone di un sistema ECM integrato avanzato per proteggersi dalle minacce.

Su-35: Non è specificamente progettato per la furtività come gli aerei di quinta generazione, ma dispone di suite ECM per disturbare i radar nemici.

Non è specificamente progettato per la furtività come gli aerei di quinta generazione, ma dispone di suite ECM per disturbare i radar nemici. Analisi: Il Gripen, pur non essendo un aereo stealth, potrebbe avere una segnatura radar leggermente inferiore rispetto al Su-35. Entrambi dispongono di capacità ECM, la cui efficacia in uno scontro reale è difficile da valutare oggettivamente.

Chi Prevarrebbe in un Combattimento Aereo?

Prevedere l’esito di un combattimento aereo è complesso e dipende da molti fattori, tra cui:

Abilità dei Piloti: Un fattore cruciale che non può essere quantificato dai soli dati tecnici.

Supporto AWACS e di Terra: La presenza e l'efficacia del supporto aereo e terrestre giocano un ruolo determinante. quindi dipende anche se sono integrati nel sistema NATO o meno.

Tattiche Impiegate: Le strategie e le tattiche utilizzate dai piloti e dai comandi possono ribaltare le superiorità tecniche.

Le strategie e le tattiche utilizzate dai piloti e dai comandi possono ribaltare le superiorità tecniche. Condizioni Ambientali: Fattori come il meteo possono influenzare le prestazioni dei sensori e degli aerei.

Tuttavia, basandoci sui dati oggettivi:

Vantaggi del JAS 39 Gripen: Radar AESA nelle versioni più recenti, che offre una migliore capacità di rilevamento e tracciamento. Potenziale vantaggio nei combattimenti BVR se armato con missili MBDA Meteor. Maggiore flessibilità operativa grazie alla manutenibilità e alla capacità di operare da basi più spartane.

Vantaggi del Sukhoi Su-35: Velocità massima e raggio d’azione superiori. Maggiore carico utile di armi. Eccezionale manovrabilità a tutte le velocità, soprattutto grazie alla spinta vettoriale. Presenza di un sistema IRST per il rilevamento passivo.



Scenario di Combattimento Ipotetico:

BVR Engagement: Un Gripen E armato con missili Meteor potrebbe avere un vantaggio nell'ingaggiare il Su-35 a lungo raggio grazie alla portata e alla NEZ del missile Meteor, supportato dal suo radar AESA.

Un Gripen E armato con missili Meteor potrebbe avere un vantaggio nell’ingaggiare il Su-35 a lungo raggio grazie alla portata e alla NEZ del missile Meteor, supportato dal suo radar AESA. WVR Engagement: Se il combattimento si avvicinasse, la manovrabilità del Su-35, supportata dalla spinta vettoriale e da missili a corto raggio come l’R-74, lo renderebbe un avversario formidabile. Tuttavia, l’agilità del Gripen a basse velocità potrebbe consentirgli di difendersi efficacemente.

Conclusione

Non esiste un vincitore definitivo “sulla carta”. Il Sukhoi Su-35 eccelle in termini di prestazioni pure, carico utile e autonomia, rendendolo un potente caccia da superiorità aerea.

Il Saab JAS 39 Gripen, soprattutto nelle sue versioni più recenti con radar AESA e missili avanzati, offre una combinazione di capacità multiruolo, tecnologia avanzata e costi operativi potenzialmente inferiori.

In un combattimento aereo, l’esito dipenderebbe probabilmente da una combinazione di fattori, inclusi l’equipaggiamento specifico, le tattiche impiegate e le capacità dei piloti. Il Gripen potrebbe sfruttare la sua tecnologia BVR, mentre il Su-35 farebbe valere la sua manovrabilità e capacità di carico in combattimenti più ravvicinati. Il Gripen potrebbe colpire anche in modo furtivo , soprattutto nascondendosi a terra in località secondarie e e decollando solo su necessità.

È fondamentale sottolineare che la guerra aerea moderna è un sistema complesso, e le prestazioni di un singolo aereo sono solo una parte dell’equazione. Il supporto di altre risorse, come gli aerei AWACS, la guerra elettronica e le difese di terra, gioca un ruolo altrettanto importante.