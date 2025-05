L’Iraq esporta petrolio a Livello Record in India

Il secondo produttore dell’OPEC, l’Iraq, ha esportato in India petrolio greggio e prodotti petroliferi per un valore di 29,58 miliardi di dollari lo scorso anno, secondo i dati commerciali riportati martedì da Shafaq News.

L’Iraq, che era il primo fornitore di greggio dell’India prima del 2022 e del flusso di petrolio russo a basso costo, indesiderato o vietato in Occidente, nel 2024 deteneva una quota di mercato pari a circa il 20% di tutte le importazioni di greggio in India, terzo importatore mondiale di greggio.

Il totale delle esportazioni irachene di greggio e prodotti petroliferi raffinati in India è stato valutato in 29,58 miliardi di dollari, di cui 28,6 miliardi di greggio, prodotti raffinati e derivati hanno rappresentato 1,77 miliardi di dollari del commercio, mentre le esportazioni di coke di petrolio, bitume e gas di petrolio liquefatto (GPL) sono state valutate in 223,5 milioni di dollari, secondo i dati commerciali riportati da Shafaq News.

Negli ultimi quattro anni, le esportazioni di greggio e prodotti iracheni in India sono cresciute del 15% ogni anno.

Tuttavia, l’Iraq è ora il secondo fornitore di greggio dell’India, superato dalla Russia, il cui petrolio a basso costo ha guadagnato molte quote di mercato in India dopo che la Russia ha dirottato le esportazioni di greggio verso la Cina e l’India sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina e degli embarghi e delle sanzioni occidentali sulle esportazioni di petrolio e sul commercio della Russia.

La quota dell’offerta di greggio dell’OPEC in India è crollata al minimo storico , al di sotto del 50% delle importazioni di greggio dell’India nell’anno fiscale 2024-2025, mentre i flussi di petrolio russo hanno continuato ad aumentare, intaccando la quota dei produttori mediorientali.

La Russia è un alleato dell’OPEC negli accordi OPEC+ per “stabilizzare il mercato”, ma ha intaccato la quota dell’Iraq, dell’Arabia Saudita e degli altri principali produttori OPEC del Medio Oriente in India.

Gli acquirenti indiani, sensibili ai prezzi, hanno preferito l’offerta di greggio russo a basso costo, quando disponibile.

L’India continuerà ad acquistare il petrolio russo se verrà venduto al di sotto del tetto di prezzo di 60 dollari al barile e se verrà consegnato su navi cisterna non sottoposte a sanzioni e senza il coinvolgimento di società o persone sottoposte a sanzioni, hanno dichiarato i funzionari indiani all’inizio di quest’anno, dopo che le sanzioni statunitensi di gennaio hanno creato il caos del mercato per diverse settimane prima che le catene di rifornimento delle navi cisterna si adattassero.