L’Inviato speciale di Trump in Italia: bisogna vedere dove sono finiti i soldi dati all’Ucraina

Paolo Zampolli, è un nome poco conosciuto ai più, ma ne sentiremo presto parlare. Non solo perché ha una qualifica pari all’Ambasciatore USA, ed è nato a Milano, ma soprattutto perché è l’inviato speciale di Trump per l’Italia, unico caso nel contesto europeo.

In un’intervista a Milano Finanza, propone un piano per controllare i flussi di denaro destinati a Kiev, rilanciando il programma USA “Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program“, originariamente mirato agli oligarchi russi. L’obiettivo ora sarebbe puntare il programma contro figure ucraine, sospettate di malversazione dei fondi americani.

La proposta nasce dal contesto delle polemiche sollevate da Zelensky sulla sparizione di oltre 100 miliardi di dollari di aiuti USA. Zampolli sottolinea la mancanza di verifiche ufficiali sulle spese ucraine e richiama l’offerta di Elon Musk di contribuire con il “DOGE”, il Dipartimento per l’efficienza governativa USA, a fare chiarezza. L’idea centrale è di usare il programma del Tesoro come strumento per indagare sulla gestione dei fondi a Kiev e recuperare eventuali somme illecitamente sottratte.

Zampolli promuove l’uso della blockchain per tracciare in modo trasparente la spesa pubblica, non solo in Ucraina ma a tutti i livelli. Suggerisce di coinvolgere programmatori ucraini, riconosciuti per la loro competenza, nel recupero dei fondi e nella ricostruzione del paese. Questo piano, secondo Zampolli, rappresenta un approccio incisivo per garantire che gli aiuti arrivino effettivamente a destinazione e siano utilizzati correttamente.

L’inviato di Trump parteciperà a un incontro alla Casa Bianca per discutere con esperti crypto la regolamentazione del settore e la creazione di riserve strategiche in criptovalute. Questo annuncio ha avuto un impatto positivo sul mercato crypto, pur generando alcune incertezze sulle criptovalute specifiche da includere nelle riserve.

Zampolli si presenta come un uomo d’azione, pronto a superare le lentezze burocratiche per raggiungere risultati concreti. Ribadisce l’apprezzamento di Trump per Meloni e la sua volotà di lavorare assieme con lei, ma è molto più interessato a seguire i flussi di denaro che si sono mossi verso est, secondo il classimco principio “Follow the money”, segui il denaro. Questa intervista mette in evidenza come la posizione di Trump non sia solo apparenzza, ma vada in profnondità.