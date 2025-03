SpaceX cancella l’ottavo lancio di Spaceship: problemi a booster e navicella

SpaceX ha interrotto il suo tentativo di lancio dello Starship Flight 8 lunedì pomeriggio. La causa dell’annullamento non è stata del tutto condivisa, ma sembra che si sia manifestata nelle ultime fasi del conteggio e che abbia coinvolto il Super Heavy Booster.

Il volo 8 della Starship di SpaceX avrebbe dovuto essere una ripetizione del volo 7, con l’obiettivo di testare la nuova tecnologia degli scudi termici, di dispiegare i satelliti Starlink fittizi e di verificare il progetto del Block 2. Tuttavia, il lancio è stato interrotto negli ultimi minuti del lancio lunedì sera, causando un ritardo che potrebbe variare da 24 ore a più giorni.

Starship dispone di un sistema unico che SpaceX non è in grado di utilizzare con i suoi razzi Falcon più piccoli, che prevede una attesa di diversi minuti a T-40 secondi, cioè 40 secondo prima del lancio. Per i lanci del Falcon il conto alla rovescia può essere interrotto solo a T-20 minuti. Per Starship invece il conto alla rovescia può proseguire fino a T-40 secondi, anche in presenza di problemi, e perfino essere interrotto per minuti per poi riprendere, se il problema è risolvibile. Però poi si rischia di superare la finestra di lancio concordata con la FAA.

SpaceX può operare in questo modo proprio per la dimensione di SpaceX. I serbatoi di propellente della Starship sono così grandi da consentire un raffreddamento più lento rispetto a quello del Falcon, dando loro almeno un po’ di tempo per mantenere il conteggio.

Questo è esattamente ciò che è avvenuto durante il tentativo di lancio di lunedì. Al minuto T-25 circa, si è manifestato un problema con il Booster 15, che ha causato una sospensione. Anche se il conteggio non si è fermato, questo ha portato all’attivazione della sospensione al previsto T-40 secondi.

Dopo alcuni minuti di attesa, il problema con il booster è stato risolto; tuttavia, è emerso un altro problema con la navicella 34 che ha fatto proseguire l’attesa. Sebbene SpaceX abbia la possibilità di attendere, a questo punto non può farlo per l’intera finestra, che rimaneva di circa 40 minuti. È stato quindi necessario prendere una decisione.

Alla fine SpaceX ha eliminato la sospensione e ha ricominciato il conto alla rovescia. Questo fino a una decina di secondi dopo, quando il Booster 15 ha attivato allarmi multipli, portando al blocco a T-40 secondi.

Con un tempo di attesa già lungo, quasi sei minuti, SpaceX ha deciso di interrompere il lancio. Non è stata fornita alcuna ragione specifica per lo scrub, se non che le prese provenivano dal booster, non dalla navicella.

Quando partirà Starship?

Dipende dal problema in questione. Fortunatamente, il conteggio non è sceso abbastanza da far scattare il sistema di soppressione del calore della rampa di lancio ad acqua, che quindi non deve essere rifornito.

Tuttavia, altri prodotti di base, come alcuni propellenti, dovranno essere ricaricati da zero.

I conduttori del live stream hanno detto che SpaceX è diventata piuttosto brava in questo tipo di operazioni e che quello che prima era un ritardo di molti giorni ora può essere di sole 24 ore. Tuttavia, se il problema che ha causato la sospensione necessita di ulteriore lavoro per essere risolto, il ritardo potrebbe far slittare il prossimo tentativo di lancio alla settimana.