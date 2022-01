L’imprendibile Omicron: scoppia epidemia al Polo Sud, in pieno isolamento. Le misure preventive sono inutili

Quello che è accaduto al Polo Sud dimostra che le misure prese dai governi per contenere il Covid-19 sono inutili e/o dannose.

Una missione di 25 persone parte per il Belgio per la base Principessa Elisabetta in Antartide, dove vivrà in isolamento totale. Per precauzione tutto lo staff è completamente vaccinato, anzi una persona ha perfino il booster. Quindi vengono fatti ripetuti test PCR, due prima di partire, quindi un altro dopo una quarantena di sicurezza nella pausa di metà viaggio in Sud Africa.

I 25 ricercatori giungono nell’isolata stazione antartica belga, per la missione scientifica. Qui in breve tempo si ammalano per i due terzi. Il tutto nonostante vaccini, test ripetuti, quarantena e naturale, assoluto, isolamento. A cosa sono servite tutte le precauzioni prese? A Nulla.

Ora trasferiamo tutto questo a livello macro: le precauzione prese per la spedizione scientifica sono state la quintessenza di quanto possa fare un governo:

quarantena;

lockdown estremo (con punizione il congelamento per chi non ubbidisce);

un ambiente quasi sterile;

vaccinazioni complete e spinte;

test continui anche sui sani.

Risultato: due terzi di contagiati. Il “Piano A” del gruppo di scienziati che sinora guida, senza nessuna possibile critica, i governi mostra la sua assoluta fragilità. Sarebbe ora di predisporre un “Piano B”, diverso, che si basi su quanto appreso sinora e sulle ultime evoluzioni. Qualcuno sta anche provando a trovare vie di uscita diverse, ma pare che l’Italia sia preda del terrore. Perché solo attraverso il terrore si può governare senza opposizione, e in Italia la democrazia, come la vera scienza, sembrano sempre di più un orpello fastidioso.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐