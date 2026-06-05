L’Eurozona frena e il PIL decresce: l’ombra della BCE sull’economia europea e recessione

L’economia dell’Eurozona ha registrato una contrazione inaspettata nel primo trimestre del 2026. I dati definitivi diffusi da Eurostat mostrano che il Prodotto Interno Lordo (PIL) è diminuito dello 0,2% nel periodo compreso tra gennaio e marzo, rivedendo al ribasso la precedente stima che indicava una timida crescita dello 0,1%. Come mostra chiaramente il grafico da Tradingeconomics, questa è la prima vera contrazione registrata dal quarto trimestre del 2022 e rappresenta il calo più netto dalla metà del 2020. Nel trimestre precedente, l’economia era riuscita a crescere dello 0,2%.

Il peso dell’Irlanda e i dati nazionali

A trascinare verso il basso la media europea è stato soprattutto il crollo dell’Irlanda. Il PIL irlandese è precipitato del 12,1% nel primo trimestre, una correzione drammatica rispetto al calo del 2% stimato all’inizio. Questa dinamica estrema è legata al settore multinazionale dell’isola, in particolare all’industria farmaceutica. Nel 2025, l’Irlanda aveva registrato un boom del 12,3%, spinto dalle esportazioni di farmaci per la perdita di peso verso gli Stati Uniti e dall’accumulo preventivo di scorte contro possibili dazi. Oggi, quell’effetto propulsivo si è invertito. Come fa notare Daniel Hartmann, capo economista di Bantleon, i dati irlandesi rendono molto più complesso interpretare il reale stato di salute dell’Eurozona.

Tra le altre grandi economie europee, la situazione è mista:

Spagna: crescita dello 0,6%.

crescita dello 0,6%. Germania: espansione dello 0,3%.

espansione dello 0,3%. Italia: aumento dello 0,3%.

aumento dello 0,3%. Paesi Bassi: crescita marginale dello 0,1%.

crescita marginale dello 0,1%. Francia: lieve contrazione dello 0,1%.

Debolezza interna e spettro della stagflazione

Guardando le componenti della spesa, i segnali di debolezza sono evidenti. Il commercio netto e le variazioni delle scorte hanno tolto rispettivamente 0,3 e 0,1 punti percentuali al PIL, mentre gli investimenti fissi sono scesi dello 0,3%. I consumi delle famiglie e la spesa dei governi hanno rallentato, segnando solo un +0,2% e un +0,5%, il primo perché non c’è reddito, il secondo per i vincoli di bilancio europei.

Questi numeri riflettono una pressione concreta: le forniture di energia sono limitate e l’inflazione sta risalendo a causa del conflitto in Medio Oriente. La guerra con l’Iran e la crisi di Hormuz, scoppiata a marzo, hanno fatto impennare i prezzi del petrolio. L’inflazione, che a febbraio era all’1,9%, ha raggiunto il 3,2% a maggio, ben oltre il limite del 2% tollerato dalla Banca Centrale Europea (BCE). L’Europa si trova ora minacciata da un incubo economico: la strada verso la stagflazione.

Il ruolo della BCE: cura o veleno?

In un clima già precario, la BCE si prepara a stringere la politica monetaria. Gli economisti prevedono che giovedì prossimo l’istituto di Francoforte alzerà il tasso sui depositi dal 2,0% al 2,25%, compiendo il primo aumento in quasi tre anni.

Tassi di interesse più alti renderanno la vita ancora più difficile a imprese e cittadini, rischiando di aggravare il calo economico. L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) prevede già una crescita molto debole: solo lo 0,8% per l’Eurozona nel 2026 e l’1,2% per il 2027. Alzare il costo del denaro in un momento in cui l’economia è ferma e l’inflazione è causata da fattori esterni (come la crisi energetica) appare come una manovra pericolosamente pro-ciclica. Viene naturale chiedersi se l’obiettivo attuale sia realmente tutelare il benessere economico dell’Eurozona, o se l’applicazione rigida dei modelli prevalga sulla realtà produttiva.