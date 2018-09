Lettera del prof. Savona al direttore del Corriere della Sera sui rapporti con la Russia.

Pubblichiamo la lettera che il prof. Paolo Savona ha inviato al direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, in risposta all’articolo pubblicato il 31 agosto da firma di Angelo Panebianco dal titolo “I pericoli dei legami con Mosca” che riportiamo in appendice:

Al Direttore del Corriere della Sera dott. Luciano Fontana

Caro Direttore,

ciò che scrive oggi Angelo Panebianco sulle “per nulla innocenti profezie del ministro Paolo Savona (compresa l’ultima, quella possibile ruolo della Russia rispetto al nostro debito)” è falso. Non ho mai auspicato una crisi del nostro debito pubblico, anzi ho costantemente operato per intraprendere una politica economica al fine di evitarla; e non ho mai pensato a trattare con la Russia, né ho preso alcun contatto con chi la rappresenta in Italia o altrove. Invero penso il contrario, ossia che altri lo sperino. Mi auguro che tra questi non vi sia il suo prestigioso quotidiano. Grazie e vive cordialità. Paolo Savona

https://www.corriere.it/opinioni/18_settembre_01/i-pericoli-legame-mosca-ae02bf28-ad48-11e8-aed0-106e9275cc0a.shtml



