L’effetto Warsh: l’oro crolla sotto i 4000 Usd. Ritorno alla realtà per il metallo prezioso?

Il mercato dell’oro ha appena ricevuto una doccia gelata direttamente dalla Federal Reserve. Ieri il metallo giallo è scivolato sotto la soglia psicologica dei 4.000 dollari l’oncia, toccando i minimi dal novembre 2025. Considerando il picco storico di circa 5.600 dollari raggiunto a fine gennaio, parliamo di un drastico tonfo di quasi il 30%. Cosa è successo? Semplice: il nuovo corso di Kevin Warsh alla guida della Fed ha cambiato le regole del gioco.

Il neo presidente della banca centrale si è presentato con un approccio fermo ed estremamente rigoroso. La sua comunicazione da “falco” ha confermato l’impegno totale delle istituzioni per ripristinare la stabilità dei prezzi, spiazzando gli analisti e chi speculava contro la tenuta della valuta americana.

Intanto questa è la quotazione dell’oro (Tradingeconomics)

Perché le dichiarazioni di Warsh hanno affossato l’oro?

Per capire questa forte dinamica economica, dobbiamo guardare alle vere ragioni che avevano guidato il recente boom dell’oro. Negli ultimi tre anni, il metallo prezioso era salito alle stelle spinto in parte dalle gravi tensioni geopolitiche internazionali, come il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Ma la vera forza trainante derivava dal cosiddetto “debasement trade”, ovvero la massiccia scommessa finanziaria contro la svalutazione monetaria.

Gli investitori compravano oro (e altri asset speculativi come i Bitcoin, anch’essi in calo) perché temevano che la continua spesa a deficit dei governi e i bilanci perennemente gonfiati delle banche centrali avrebbero eroso senza pietà il potere d’acquisto del dollaro. L’oro veniva usato, in parole povere, come una sorta di assicurazione contro le politiche monetarie troppo permissive.

L’arrivo di Warsh ha ribaltato questa prospettiva. Le sue chiare indicazioni a favore di una politica monetaria restrittiva hanno lanciato un messaggio inequivocabile: la lotta all’inflazione ha la priorità assoluta e non ci saranno “salvataggi” o sconti per assecondare i mercati.

Le conseguenze pratiche di questo rigore sono meccaniche e si riflettono in modo diretto sui prezzi:

Aspettative sui tassi: I mercati ora prezzano seriamente che i tassi di interesse resteranno elevati molto più a lungo del previsto, e le probabilità di nuovi rialzi imminenti sono aumentate in modo netto.

I mercati ora prezzano seriamente che i tassi di interesse resteranno elevati molto più a lungo del previsto, e le probabilità di nuovi rialzi imminenti sono aumentate in modo netto. Dollaro forte: I rendimenti spingono in alto il valore della moneta statunitense. L’indice del dollaro è in forte rialzo, rendendo l’oro – scambiato proprio in dollari – nettamente più costoso per gli acquirenti che utilizzano altre valute. Il Dollar Index è a livelli che non vedeva da un po’, cioè dall’insediamento di Trump, mentre Yen ed Euro vanno a fondo.

I rendimenti spingono in alto il valore della moneta statunitense. L’indice del dollaro è in forte rialzo, rendendo l’oro – scambiato proprio in dollari – nettamente più costoso per gli acquirenti che utilizzano altre valute. Il Dollar Index è a livelli che non vedeva da un po’, cioè dall’insediamento di Trump, mentre Yen ed Euro vanno a fondo. Svantaggio competitivo per gli asset a rendimento zero: Con tassi di interesse e rendimenti reali (calcolati al netto dell’inflazione) in crescita, i titoli di Stato americani tornano a offrire un ritorno sicuro ed estremamente interessante. L’oro, che per sua natura non stacca cedole né paga dividendi, diventa improvvisamente molto meno attraente rispetto ad un’obbligazione governativa a basso rischio. La speculazione su beni improduttivi viene ad essere poi molto costosa.

A questo quadro squisitamente monetario si unisce la recente distensione geopolitica: i colloqui di pace tra Washington e Teheran sembra vadano benino e hanno allentato i grandi timori per le forniture energetiche mondiali. Il conseguente e rapido calo dei prezzi del petrolio contribuisce a calmare in modo sensibile le pressioni inflazionistiche generali, per cui la discesa dell’oro è stata tanto rapida quanto lo era prima la speculazione.

L’oro è diventato una merce come le altre?

Di fronte a questo crollo sistematico, è legittimo chiedersi se l’oro abbia perso il suo storico status di “bene di riserva”, finendo per diventare una materia prima qualsiasi da scambiare sui mercati.

La risposta richiede molta cautela analitica. Sicuramente, la fase convulsa in cui il metallo giallo veniva usato come un “bancomat” speculativo di breve termine si è esaurita. Il fondamentale supporto garantito storicamente dai fondi ETF è venuto meno, e grandi istituti bancari come ING hanno già tagliato al ribasso le loro previsioni sui prezzi medi per i prossimi trimestri, e le loro previsioni sono perfino ottimistiche rispetto ai prezzi attuali.

Anche il tanto temuto processo di “de-dollarizzazione” globale – ovvero il presunto abbandono del dollaro negli scambi internazionali – sembra aver subito una netta frenata, grazie alla rinnovata forza e credibilità della valuta statunitense.

Tuttavia, questo non significa che l’oro si sia trasformato in un semplice metallo industriale. C’è un elemento profondo che continua a sostenere il mercato: i massicci acquisti delle banche centrali. Le grandi istituzioni monetarie internazionali continuano ad accumulare riserve auree. Questo dimostra chiaramente che, nel lungo periodo, l’oro mantiene ancora intatto il suo inossidabile ruolo di diversificatore strategico contro i rischi sistemici più ampi.

Il problema è se questa stretta monetaria proseguirà o le pressioni su Warsh, e magari un calo dell’inflazione, lo obbligheranno a invertire la rotta. Comunque il rafforzamento del Dollaro, soprattutto verso monete come lo Won coreano e lo Yen giapponese, si sta mangiando i dazi così duramente imposti da Trump.