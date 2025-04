Cina e Dazi. quale è stato l’effetto reale dei Dazi sul traffico nelle grandi città cinesi?

Questa settimana Pechino è rimasta molto silenziosa riguardo alle conseguenze economiche dell’inasprimento della guerra commerciale del Presidente Trump.

Al contrario, i media statunitensi hanno riferito che le aziende americane hanno annullato o ridotto gli ordini di beni cinesi pesantemente tariffati, segnalando un calo delle spedizioni che probabilmente si tradurrà in una sofferenza economica per i fornitori cinesi.

Anche noi abbiamo brevemente riportato le notizie circa una crisi delle aziende cinesi che prima vivevano di subfornitura verso gli USA, scomparsa dall’oggi al domani.

Mentre i dati ufficiali sono in ritardo di mesi e trimestri, presto potrebbero emergere dati ad alta frequenza, in particolare quelli sulla mobilità, che spesso fungono da proxy in tempo reale per la logistica e l’attività manifatturiera.

Gli ultimi indicatori ad alta frequenza di Goldman – che coprono i consumi, la mobilità, la produzione, gli investimenti e la più ampia attività macro – sono datati al 3 aprile, in concomitanza con la “Festa della Liberazione” del Presidente Trump che ha colpito la Cina e altri partner commerciali globali.

A partire da venerdì, l’aliquota tariffaria effettiva degli Stati Uniti sulle merci cinesi è del 145%, mentre quella della Cina è del 125%. In particolare, i dati ad alta frequenza del 3 aprile non rilevano l’ultima ondata di interruzioni legate alle tariffe.

Poco prima della Festa della Liberazione, l’indice di congestione del traffico nelle principali città cinesi era in calo del 3% rispetto all’anno precedente e rimaneva al di sotto dei livelli del 2024 e del 2019 per questo periodo dell’anno.

Non si può fare a meno di chiedersi in che modo la congestione sarà influenzata dal fatto che i fornitori cinesi si trovano ad affrontare la crescente pressione dovuta alla cancellazione o alla riduzione delle spedizioni statunitensi.

In un rapporto separato, BloombergNEF ha presentato dati simili sulla congestione per 15 grandi città, mostrando una diminuzione dei livelli di congestione per questo periodo dell’anno rispetto ai livelli del 2024 e del 2019. Anche in questo caso, i dati non sono stati esposti al post-Liberation Day e all’impennata di tariffe e cancellazioni di ordini.

I dati di BloombergNEF mostrano anche che la congestione stradale a livello di città in Cina è diminuita del 6,3% a marzo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il prossimo aggiornamento mostrerà probabilmente un ulteriore rallentamento.

Tornando ai dati di Goldman, il rapporto contiene probabilmente uno dei grafici più importanti. Il sentimento dei consumatori può scendere ancora?

La preoccupazione è che il prossimo aggiornamento dei dati sulla congestione ad alta frequenza possa mostrare un ulteriore deterioramento, dato che continuano ad arrivare notizie di cancellazioni di ordini da parte delle fabbriche cinesi.

I dazi generalizzati di Trump costringeranno le fabbriche cinesi che inondano l’America di prodotti di fascia bassa a un grande dilemma: trovare nuovi mercati da sfruttare, con l’Europa che però è già in crisi, spostare la produzione fuori dalla Cina o chiudere le linee di produzione – tutte opzioni che appaiono negative nel breve periodo.

In una settimana inizieremo ad avere i dati post dazi e quindi vedremo quale è il vero effetto di qusta guerra commerciale sulle produzioni cinesi.