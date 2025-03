Le terre rare ucraine? Gli esperti sanno che è solo fumo

Gli Stati Uniti sperano di recuperare le spese sostenute dall’Ucraina durante la guerra con la Russia sfruttando il vasto potenziale minerario dell’Ucraina, compreso lo sviluppo di depositi di terre rare.

Il problema di questo accordo è duplice: da un lato, i giacimenti in questione si trovano per lo più all’interno del territorio occupato dalla Russia; quindi, le terre rare sono difficili da trovare riunite in quantità economicamente valide e ancora più difficili da separare in ossidi di terre rare, che sono utilizzati in tutto, dai telefoni cellulari ai veicoli elettrici agli armamenti ad alta tecnologia.

L’accordo

Innanzitutto, l’accordo proposto. L’accordo delinea un piano per l’utilizzo dei futuri ricavi delle riserve di terre rare e di minerali critici dell’Ucraina, oltre che di petrolio e gas.

Secondo Al Jazeera , verrebbe creato un Fondo di investimento per la ricostruzione che utilizzerebbe le entrate generate dalle risorse naturali dell’Ucraina per reinvestire nella ricostruzione dopo oltre tre anni di guerra intensa.

L’Ucraina contribuirebbe al fondo con il 50% delle entrate provenienti dalle risorse statali. Non è chiaro da dove verrebbe la restante metà e quanto controllo eserciterebbero gli Stati Uniti sui fondi, afferma Al Jazeera, aggiungendo che gli Stati Uniti sosterranno gli sforzi dell’Ucraina per garantire una pace duratura, ma non offrono garanzie dirette di sicurezza.

Quanti aiuti sono stati inviati all’Ucraina?

Nell’ormai famoso incontro tra Trump, il vicepresidente Vance e il presidente ucraino Zelensky, Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno versato più di 350 miliardi di dollari in aiuti/supporto militare all’Ucraina.

Zelensky ha contestato questa cifra – probabilmente una stima di Trump non comprovata, che partiva da 500 miliardi di dollari – affermando che era molto più bassa.

L’Istituto Kiel per l’economia mondiale, che ha monitorato gli aiuti militari, finanziari e umanitari all’Ucraina dall’inizio della guerra, ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno donato 118 miliardi di dollari.

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti stima una cifra pari a 183 miliardi di dollari, che include il costo del rifornimento delle scorte di difesa dell’Ucraina.

Quali minerali possiede l’Ucraina?

Secondo il Ministero dell’Economia ucraino, il Paese possiede depositi di 22 dei 34 minerali classificati come critici dall’Unione Europea.

Questi minerali critici – le cui riserve costituivano circa il 5% dell’offerta globale al 2022 – comprendono metalli preziosi e non ferrosi, ferroleghe e minerali come titanio, zirconio, grafite e litio.

L’Ucraina possiede riserve di litio stimate in 500.000 tonnellate, considerate tra i maggiori depositi europei di questo metallo per batterie:

Per quanto riguarda le terre rare, secondo The Independent, l’Ucraina possiede elementi come il lantanio e il cerio, utilizzati nei televisori e nell’illuminazione, il neodimio, utilizzato nelle turbine eoliche e nelle batterie per veicoli elettrici, e l’erbio e l’ittrio, le cui applicazioni vanno dall’energia nucleare ai laser. Una ricerca finanziata dall’UE indica anche che l’Ucraina possiede riserve di scandio ad alto prezzo, ma i dati sono riservati.

Si stima che queste risorse di terre rare abbiano un valore di oltre 14.000 miliardi di Euro e, secondo The Independent, Zelensky sta cercando di svilupparle da anni. Secondo quanto riferito, avrebbe offerto a investitori esterni agevolazioni fiscali e diritti di investimento per contribuire all’estrazione di questi minerali nel 2021, ma la guerra è scoppiata un anno dopo.

Oltre il 95% dei metalli di terre rare utili a livello industriale sono prodotti dalla Cina, creando vulnerabilità alla catena di approvvigionamento e alla sicurezza nazionale negli Stati Uniti e altrove.



Secondo un recente grafico di Visual Capitalist , l ‘Ucraina sostiene di possedere risorse minerarie per quasi 15.000 miliardi di dollari, il che la rende una delle nazioni più ricche di risorse in Europa. Il Paese ospita le maggiori riserve di litio, titanio e uranio del continente.

Secondo i dati del Servizio geologico ucraino, l’Ucraina possiede il 5% delle risorse minerarie mondiali, tra cui 23 dei 50 materiali considerati critici dal governo statunitense. Questi includono:

Titanio – Utilizzato nelle applicazioni aerospaziali e militari.

Grafite – essenziale per la produzione di batterie

Litio – Un componente chiave delle batterie agli ioni di litio.

Berillio: fondamentale per la difesa e le telecomunicazioni.

Elementi delle terre rare: fondamentali per l’elettronica, le energie rinnovabili e le industrie della difesa.

Dove sono i giacimenti?

Secondo l’Independent, poco più di 6.000 miliardi di sterline di risorse minerarie ucraine, pari a circa il 53% del totale del Paese, sono contenute nelle quattro regioni che Putin si è illegalmente annesso nel settembre 2022 e di cui il suo esercito occupa una considerevole fetta.

Si tratta di Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson, anche se Kherson ha poco valore in termini di minerali.

Anche la penisola di Crimea, annessa illegalmente e occupata dalle forze di Putin nel 2014, possiede minerali per un valore di circa 165 miliardi di sterline (200 miliardi di euro).

La regione di Dnipropetrovsk, che confina con le regioni di Donetsk e Zaporizhzhia, in gran parte occupate, e si trova di fronte all’avanzata dell’esercito russo, contiene altri 2.800 miliardi di sterline di risorse minerarie.

Le difficoltà russe a condurre grandi operazioni militari sembrano precludere un serio tentativo di conquistare la regione, ma le operazioni minerarie nell’area sarebbero pericolose con i soldati di Mosca così vicini.

Prima dell’invasione russa, l’Ucraina aveva registrato 20.000 depositi minerari, di cui 8.700 accertati e comprendenti 117 dei 120 metalli e minerali più utilizzati al mondo, secondo il Centro per le relazioni internazionali e lo sviluppo sostenibile.

Altri punti chiave riportati da Al Jazeera:

Il Paese possiede alcune delle maggiori riserve recuperabili al mondo di carbone, gas, ferro, manganese, nichel, minerali, titanio e uranio.

La maggior parte di questi minerali si trova a Luhansk, Donetsk, Zaporzhizhia, Dnipropetrovsk, Korovohrad, Poltava e Kharkiv.

La Russia, che controlla circa il 20% dell’Ucraina, comprese ampie zone di Luhansk, Donetsk e Zaporzhizhia, è in possesso di circa il 40% delle risorse metalliche dell’Ucraina.

L’Ucraina ha dichiarato che una parte significativa dei suoi elementi di terre rare si trova nelle regioni di Donetsk e Luhansk.

Tuttavia, nonostante tutto il clamore suscitato dalle terre rare in Ucraina, il Paese non rientra nemmeno tra i primi 12 Paesi classificati dal Servizio Geologico degli Stati Uniti come quelli con le maggiori riserve minerarie di terre rare. Questi Paesi sono, nell’ordine, Cina, Brasile, India, Australia, Russia, Vietnam, Stati Uniti, Groenlandia, Tanzania, Sudafrica, Canada e Thailandia.

Sono estraibili?

Secondo IEEE Spectrum , l’Ucraina non possiede terre rare estraibili. La pubblicazione cita Erik Jonsson, geologo senior del Geological Survey of Sweden, secondo cui esistono quattro aree con depositi sostanziali di terre rare e quattro depositi leggermente più grandi: Yastrubetske, Novopoltavske, Azovske e Mazurivske.

Tutte, tranne una, si trovano all’interno della zona attualmente controllata dai russi.

L’altro problema è l’identificazione delle dimensioni dei depositi. Sebbene siano disponibili dei numeri, non c’è un quadro dettagliato di come si sia arrivati a questi dati, che si ritiene risalgano all’epoca sovietica, fino agli anni Sessanta.

“I depositi di terre rare non sembrano così rilevanti”, conclude Jonsson. “Insomma, io non li cercherei”. Due dei depositi sono dominati da un minerale chiamato britholite, che non è desiderabile perché non è stato lavorato per le terre rare, il che significa che non esiste quasi nulla in termini di chimica di processo e attrezzature.

Jack Lifton, presidente esecutivo del Critical Minerals Institute, è più critico.

“Se si vogliono minerali critici, l’Ucraina non è il posto dove cercarli. È una fantasia”, afferma. “Non c’è alcun senso in tutto questo. C’è un’altra agenda in corso. Non posso credere che qualcuno a Washington creda davvero che abbia senso ottenere terre rare in Ucraina”.“Dubito fortemente che al Presidente Trump interessino le terre rare”, aggiunge Lifton. “Gli viene detto che sono importanti. Sta operando come un puro uomo d’affari”.

L’estrazione degli elementi delle terre rare è abbastanza semplice, ma separare ed estrarre un singolo REE richiede molto tempo, sforzi e competenze.

Secondo un esperto , il minerale viene prima macinato con frantoi e mulini rotanti, la separazione magnetica e la flottazione danno il prodotto vendibile di valore più basso nella catena di approvvigionamento delle terre rare: il minerale concentrato. Le attrezzature di macinazione – frantoi, mulini, dispositivi di flottazione e separatori elettrostatici – devono essere configurate in modo da adattarsi al tipo di minerale estratto. Non esistono due minerali che rispondono allo stesso modo.

Il passo successivo consiste nell’estrarre chimicamente le terre rare miste dal minerale concentrato (cons) mediante un processo chimico. Le terre rare devono essere sottoposte a un trattamento chimico per consentire un’ulteriore separazione e valorizzazione delle terre rare.

Questo processo, chiamato cracking, comprende tecniche come l’arrostimento, la fusione con sali o caustici, la solfatazione ad alta temperatura e la lisciviazione acida, che consentono di sciogliere le ETR all’interno del concentrato. In questo modo si separano le terre rare miste dagli altri metalli eventualmente presenti nel minerale. Il risultato sarà quello di terre rare ancora mescolate.

Il valore principale della lavorazione delle REE risiede nella produzione di ossidi di terre rare (REO) e metalli di elevata purezza, ma non è facile. Una raffineria di REE utilizza lo scambio ionico e/o la tecnologia di estrazione con solvente a più stadi per separare e purificare le REE. I processi di estrazione con solventi prevedono la reimmersione del minerale lavorato in diverse soluzioni chimiche per separare i singoli elementi.

Gli elementi sono così vicini tra loro in termini di peso atomico che ognuno di questi processi prevede più fasi per completare il processo di separazione. In alcuni casi sono necessarie diverse centinaia di vasche di soluzioni diverse per separare un elemento delle terre rare. Gli HREE sono i più difficili e lunghi da separare.

Anche la composizione dei REO può variare notevolmente. Possono essere, e spesso sono, progettati per soddisfare le specifiche stabilite dagli utilizzatori del prodotto finale: un REO che soddisfa le esigenze di un produttore può non essere adatto a quelle di un altro.

In termini meno tecnici, The Independent afferma che gli investitori evidenziano una serie di ostacoli agli investimenti in Ucraina, come processi normativi inefficienti e complessi, difficoltà nell’accesso ai dati geologici e nell’ottenimento di lotti di terreno. Secondo gli investitori, lo sviluppo di tali progetti richiederebbe anni e ingenti investimenti iniziali.

Vale la pena notare che negli Stati Uniti è attualmente in funzione una sola miniera di terre rare, Mountain Pass in California. Le terre rare vengono estratte e trasformate in un concentrato prima di essere spedite in Cina per un’ulteriore lavorazione.

Lo sviluppo di una miniera, dalla scoperta alla produzione, in luoghi come gli Stati Uniti e il Canada, può richiedere più di 20 anni.

L’accordo sui minerali è ancora valido?

Pare che l’accordo, nonostante tutto, sia ancora valido e importante. Dopo il disastroso incontro nello Studio Ovale, Zelensky ha scritto una lettera a Trump dicendo che l’Ucraina è pronta a firmare l’accordo sui minerali, anche se gli Stati Uniti non hanno offerto all’Ucraina alcuna garanzia di sicurezza.

L’attuale accordo per il cessate il fuoco sembra essere fortemente sbilanciato verso le richieste della Russia. L’Ucraina e la Russia hanno concordato una moratoria sugli attacchi reciproci alle navi nel Mar Nero. Tuttavia, il Cremlino ha detto che avrebbe attuato il cessate il fuoco solo dopo che gli Stati Uniti avessero concesso un alleggerimento delle sanzioni sui prodotti agricoli e sui fertilizzanti russi, per ora ancora bloccato. L’Ucraina si è opposta a qualsiasi revoca delle sanzioni alla Russia.

Secondo l’analisi del Guardian, l’amministrazione Trump sembra pronta a fare un accordo con la Russia che offra due prezzi per fermare la sua guerra con l’Ucraina: concessioni politiche e militari da parte dell’Ucraina e una riduzione delle sanzioni.