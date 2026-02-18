Le nuove decisioni europee e le contraddizioni che ne limitano l’efficacia

L’Unione Europea sta assumendo, con crescente rapidità, decisioni che segnano una discontinuità rispetto al passato: rafforzamento della difesa, rilancio della politica industriale, ricorso a strumenti di debito comuni, ampliamento del ruolo della banca centrale. Scelte che, prese singolarmente, appaiono coerenti con il mutato contesto geopolitico ed economico. Osservate nel loro insieme, tuttavia, mettono in luce una contraddizione di fondo: l’Unione agisce come se disponesse di una capacità statale che la sua architettura istituzionale non le attribuisce.

Il riarmo europeo ne è un esempio emblematico. La crescente incertezza sul quadro internazionale ha reso evidente la necessità di rafforzare le capacità di difesa del continente. Ma l’Unione Europea affronta questo passaggio senza una politica estera realmente unitaria, senza una catena di comando integrata e senza una responsabilità politica centralizzata. Il coordinamento della spesa, in assenza di una sovranità decisionale comune, rischia di tradursi in una somma di iniziative nazionali solo parzialmente allineate, con duplicazioni industriali e un aumento dei costi che non garantisce un corrispondente salto di efficacia strategica.

Una dinamica analoga emerge sul fronte della politica industriale. I nuovi programmi europei puntano a rafforzare l’autonomia produttiva e la competitività globale, ma vengono applicati all’interno di un mercato unico caratterizzato da profonde asimmetrie fiscali e finanziarie. La maggiore flessibilità sugli aiuti di Stato, pur formalmente giustificata da esigenze straordinarie, finisce per avvantaggiare i Paesi con maggiore spazio di bilancio, mentre altri restano strutturalmente vincolati. In questo contesto, la politica industriale europea rischia di produrre effetti divergenti, consolidando squilibri preesistenti invece di ridurli.

Il crescente ricorso al debito come strumento di intervento completa il quadro. Nato come risposta emergenziale, il debito comune tende progressivamente a trasformarsi in una modalità ordinaria di gestione delle difficoltà. Il punto non è la legittimità dello strumento, ma la sua sostenibilità nel tempo. In assenza di una crescita robusta e di una convergenza reale tra le economie, il debito non diventa fattore di integrazione, bensì meccanismo di rinvio, che sposta nel futuro e tra i Paesi membri tensioni distributive che restano irrisolte.

A garantire la tenuta di questo equilibrio sempre più complesso viene chiamata, ancora una volta, la Banca Centrale Europea. Negli ultimi anni il suo ruolo si è esteso ben oltre la tradizionale gestione della stabilità dei prezzi, includendo la salvaguardia della coesione finanziaria dell’area euro. Tuttavia, una banca centrale può fornire liquidità e tempo, non correggere squilibri strutturali né sostituirsi a decisioni politiche che l’assetto europeo rende difficili da assumere.

Il nodo centrale resta il metodo decisionale. La Commissione europea elabora le proposte e ne definisce l’impianto, il Consiglio le negozia e le approva attraverso compromessi tra governi nazionali, senza una responsabilità politica diretta verso un corpo elettorale unitario. Il Parlamento europeo, pur formalmente coinvolto nel processo, interviene in larga misura in funzione di ratifica e certificazione di decisioni già definite a monte.

È in questo contesto che emerge un ulteriore elemento strutturale, spesso sottovalutato: l’azzardo morale insito nei processi decisionali burocratici. Le decisioni vengono assunte da soggetti che non sopportano direttamente i costi economici e politici delle conseguenze negative. In assenza di un rapporto diretto di verifica da parte dell’elettorato, il sistema incentiva scelte che possono apparire razionali nel breve periodo, ma che trasferiscono i rischi nel tempo e su soggetti diversi da chi decide. È un meccanismo ben noto nella teoria economica e che, applicato a un livello sovranazionale privo di responsabilità politica diretta, tende ad amplificarsi.

Ne risulta un assetto in cui le decisioni strategiche vengono prese, ma senza un chiaro nesso tra scelta, responsabilità e consenso. Non si tratta di un difetto accidentale, bensì di una caratteristica intrinseca del modello istituzionale europeo, che rende particolarmente complessa la gestione di politiche ad alto impatto come quelle su difesa, industria e debito.

L’Unione Europea non si trova dunque di fronte a un semplice problema di incompletezza. Si trova di fronte a una tensione strutturale tra l’ambizione delle decisioni e i limiti dell’assetto istituzionale che le sostiene. Ignorare questa tensione significa confidare in soluzioni che possono funzionare nel breve periodo, ma che rischiano di amplificare le fragilità nel medio-lungo termine.

Una critica fondata all’Unione Europea non nasce da pregiudizi ideologici, ma dall’analisi delle regole, dei meccanismi decisionali e dei risultati osservabili. Continuare a spingere il sistema oltre i suoi limiti, senza affrontarne le contraddizioni originarie, non rafforza il progetto europeo. Ne aumenta, semplicemente, l’esposizione alla prossima crisi.