Le banche rendono casto perfino Onlyfans

Il servizio di abbonamenti con sede nel Regno Unito OnlyFans, molto apprezzato da chi offre servizi di carattere erotico, ha annunciato giovedì che vieterà agli utenti di pubblicare contenuti sessualmente espliciti a partire da ottobre a causa della crescente pressione dei partner bancari e dei fornitori di servizi di pagamento.

Gli utenti potranno comunque pubblicare foto e video di nudo purché aderiscano alla politica aziendale, che afferma che i creatori di contenuti non possono mostrare, promuovere o pubblicizzare:

“Per garantire la sostenibilità a lungo termine della nostra piattaforma e continuare a ospitare una comunità inclusiva di creatori e fan, dobbiamo evolvere le nostre linee guida sui contenuti“, ha affermato la società in una nota.

OnlyFans ha attratto più di 130 milioni di utenti offrendo ai creatori online una piattaforma per far pagare ai propri fan per foto e video. Molti dei suoi creatori più famosi pubblicano foto e video di nudo ed è stato elogiato per aver dato alle lavoratrici del sesso un posto più sicuro dove svolgere il proprio lavoro.

Però il lavoro “Sessuale” ha ancora uno stigma. E OnlyFans sta cercando di raccogliere fondi da investitori esterni con una valutazione di oltre $ 1 miliardo. La società ha gestito più di due miliardi di dollari di vendite lo scorso anno e quest’anno è avviata a raddoppiarsi.

Qualche bontempone ha fatto notare che, se pubblicità fra i propri clienti, Onlyfans non avrebbe nessun problema ad aprire la propria banca!

OnlyFans should start its own bank and credit card rail. It would immediately have millions of customers and wouldn’t have to deal with this issue ever again https://t.co/6tUNSXwaC3

— Preston Byrne (@prestonjbyrne) August 19, 2021