Le 5 armi Cinesi che inciderebbero in un Conflitto Pakistan-India

È improbabile che le tensioni sostenute tra India e Pakistan sfocino in una guerra su larga scala. Tuttavia, se dovesse scoppiare un conflitto circoscritto, la Cina starebbe osservando con attenzione le prestazioni di alcuni dei suoi equipaggiamenti militari forniti al Pakistan.

Il ministro dell’Informazione pakistano Attaullah Tarar ha recentemente avvertito di avere “informazioni credibili” sul fatto che Nuova Delhi potrebbe lanciare un attacco militare nel giro di pochi giorni. Ha detto che l’India potrebbe lanciare un attacco e che “qualsiasi avventurismo militare da parte dell’India sarà risposto in modo sicuro e deciso”.

Il Primo Ministro indiano, Narendra Modi, ha dato alle forze armate indiane “libertà operativa” per decidere le modalità, l’obiettivo e i tempi della risposta all’attacco terroristico.

Temendo un attacco da parte dell’esercito indiano (come già visto in passato dopo gli attacchi terroristici di Uri e Pulwama in Kashmir), l’esercito pakistano rimane in stato di massima allerta. I rapporti suggeriscono che ha attivato le sue difese aeree, ha spostato le attrezzature militari più vicino al confine con l’India e ha lanciato esercitazioni militari nel tentativo di proiettare il potere.

Dopo l’attacco sono stati segnalati spari transfrontalieri intermittenti lungo la Linea di Controllo (LOC), che potrebbero facilmente intensificarsi. Resta da vedere se l’escalation si trasformerà in un conflitto limitato o in un conflitto vero e proprio.

Test delle armi

Il campo di battaglia in Ucraina è diventato il terreno di prova per le armi occidentali e russe. Ad esempio, l’abilità in combattimento dimostrata dal sistema di missili a lancio multiplo (MLRS) HIMARS o dalla difesa missilistica Patriot ha dato un forte impulso alla loro reputazione globale, con l’accumularsi di nuovi ordini di esportazione.

Un’eventuale guerra nel subcontinente dell’Asia meridionale potrebbe essere la cartina di tornasole delle armi cinesi fornite al Pakistan.

Jet da combattimento J-10C

Il Pakistan ha acquistato 25 J-10C cinesi nel 2021, diventando il primo e unico cliente esportatore dell’aereo indigeno cinese di 4.5a generazione. Il J-10C è stato introdotto nella Pakistan Air Force (PAF) nel 2022.

All’epoca, l’allora capo della PAF disse che il J-10C avrebbe “rivoluzionato il suo pensiero operativo e migliorato l’impiego net-centrico e integrato della guerra elettronica, garantendo al contempo il mantenimento delle capacità di primo colpo”.

Il J-10C viene spesso paragonato all’F-16 Block 70 degli Stati Uniti, un velivolo attualmente in fase di commercializzazione presso potenziali acquirenti a livello globale. Il J-10C è dotato di un radar indigeno Active Electronically Scanned Array (AESA), di un cercatore d’immagini all’infrarosso (IIR) PL-10, di un motore WS-10B e di missili aria-aria PL-15.

È dotato di capacità all’avanguardia, tra cui la guerra elettronica, la strumentazione computerizzata in cabina di pilotaggio, l’attacco preciso aria-terra, il combattimento oltre il raggio visivo e il rifornimento in volo. Un rapporto dettagliato di EurAsian Times sulle capacità del J-10C Vigorous Dragon può essere letto qui.

Le prestazioni del J-10C saranno tenute d’occhio, soprattutto perché la Cina sta perseguendo in modo aggressivo il mercato mediorientale per le sue esportazioni di aerei. La Cina promuove il J-10C come migliore alternativa all’F-16 statunitense, all’Eurofighter Typhoon europeo e al Rafale francese, sfruttando il suo costo inferiore (40-50 milioni di dollari).

Il maresciallo dell’aria Anil Chopra (in pensione), pilota collaudatore di caccia dell’IAF, ritiene che il confronto tra il J-10CE e il Rafale sia “alquanto ingiusto”, poiché quest’ultimo è un bimotore da combattimento collaudato. La sua suite di guerra elettronica non ha eguali.

“Il J-10 e il Rafale possono essere definiti caccia multiruolo di 4,5 generazione che, per alcuni aspetti, hanno prestazioni e capacità simili. Tuttavia, il Rafale ha un netto vantaggio sul J-10 in termini di tecnologia, armi, motori aeronautici ed esperienza di combattimento”, ha dichiarato l’ex ufficiale dell’Aeronautica militare.

Se dovesse scoppiare uno scontro, la Cina e tutti gli altri Paesi che stanno valutando l’acquisto del caccia J-10C osserveranno con attenzione le prestazioni del jet contro un caccia di origine francese all’avanguardia e testato in combattimento.

Caccia JF-17

Il Pakistan utilizza anche il caccia JF-17, sviluppato insieme al suo più stretto alleato, la Cina. Si tratta di un caccia multiruolo leggero.

Il velivolo è dotato di avionica, elettronica, sistemi di controllo di volo avanzati e di un radar AESA (Active Electronically Scanned Array). Può inoltre sparare missili aria-aria cinesi, come i PL-10, PL-12 e PL-15. È in grado di trasportare diverse armi, tra cui armi aria-aria e aria-superficie, bombe guidate e non guidate e missili antinave.

La combinazione di JF-17 e PL-15 potrebbe rivelarsi particolarmente letale, in quanto permetterà al Pakistan di colpire un bersaglio a 200-300 chilometri di distanza. Il JF-17 sarà in grado di lanciare un attacco stand-off senza rischiare di entrare nello spazio aereo indiano, pesantemente difeso.

Sia la Cina che il Pakistan sono alla ricerca di potenziali acquirenti per l’ultima variante dell’aereo, il JF-17 Block III. In tempi recenti, il JF-17 ha perso contro l’F-16 per l’affare argentino e contro il coreano FA-50 per l’affare malese.

Le prestazioni del velivolo contro l’aeronautica indiana, composta da caccia all’avanguardia come il Su-30MKI, il Rafale e il Mirage-2000, saranno tenute d’occhio dagli osservatori di tutto il mondo, in particolare da Nigeria, Myanmar e Azerbaigian, che hanno già acquistato il JF-17, oltre che da Paesi come Bolivia e Iraq, che stanno valutando i jet per l’acquisto.

S-400 del Pakistan: sistema HQ-9 AD

L’HQ-9 è un sistema missilistico terra-aria (SAM) a lungo raggio sviluppato dalla China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMIEC). È progettato per intercettare diverse minacce aeree, tra cui jet da combattimento, droni e missili.

Il sistema è stato sviluppato sulla base di una tecnologia derivata da Almaz-Antey, l’azienda russa che produce i sistemi di difesa aerea S-300, S-400 e S-500.

L’HQ-9 è stato sviluppato utilizzando la tecnologia di Almaz-Antey, incorporando elementi del sistema missilistico russo S-300. Il sistema è entrato in servizio nei primi anni 2000. Il sistema è entrato in servizio nei primi anni 2000. La variante HQ-9A è entrata in servizio nel 2001. Successivamente sono state introdotte versioni più avanzate, come l’HQ-9B. Nel 2021, il Pakistan ha acquisito la variante HQ-9P.

Il sistema è dotato di un sistema Track-via-missile (TVM) che combina guida inerziale, uplink di rotta intermedia e radar attivo terminale o radar homing semi-attivo (SARH). Utilizza il radar HT-233 3D phased-array, in grado di tracciare fino a 100 bersagli.

Nelle Forze Armate cinesi, una batteria HQ-9 comprende un veicolo di comando, sei veicoli di controllo, sei veicoli radar di puntamento, sei veicoli radar di ricerca, 48 veicoli lanciamissili e 192 missili, oltre a un veicolo di posizionamento, un veicolo di comunicazione, un veicolo di alimentazione e un veicolo di supporto.

Mentre l’HQ-9B ha un raggio d’azione di 250-300 km, l’HQ-9P dell’esercito pakistano ha un raggio d’azione dichiarato di soli 125 km. Le gittate di ingaggio contro missili da crociera e bersagli simili sono ritenute molto più brevi, circa 25 km.

Il sistema di difesa missilistica potrebbe svolgere un ruolo cruciale nel dissuadere gli aerei da guerra e i droni indiani.

Howitzer SH-15

L’SH-15, introdotto nell’esercito pakistano nel 2019, è un obice gommato 6×6 progettato per la mobilità e la letalità. Il suo cannone da 155 mm, conforme agli standard NATO, spara una serie di munizioni, tra cui proiettili ad alto esplosivo, proiettili GP6 a guida laser e proiettili a razzo, con una gittata fino a 50 km.

Con una cadenza di fuoco massima di 6 proiettili al minuto, è in grado di lanciare devastanti raffiche contro le postazioni nemiche, le linee di rifornimento o le infrastrutture. Il controllo digitale del fuoco, la navigazione GPS/BeiDou e le immagini termiche del sistema assicurano una precisione millimetrica, anche nel terreno accidentato del Kashmir.

Con un peso di 25 tonnellate, l’SH-15 è più leggero di obici cingolati come il K9 (Thunder) Vajra dell’India, consentendo un rapido dispiegamento su strada o per via aerea. Il sistema di caricamento automatizzato e l’equipaggio di cinque persone migliorano l’efficienza, mentre la mitragliatrice da 12,7 mm garantisce una difesa ravvicinata.

La mobilità dell’obice, che raggiunge una velocità di 90 km/h, consente di adottare tattiche “hit-and-run”, fondamentali per gli scontri brevi e intensi.

La portata e la precisione dell’obice lo rendono ideale per colpire postazioni avanzate indiane, centri di comando o concentrazioni di truppe, interrompendo le operazioni dell’esercito indiano.

Drone CH-4

Se dovesse scoppiare uno scontro tra India e Pakistan, gli UAV di origine cinese potrebbero potenziare le capacità del Pakistan. Tra questi, il CH-4B Rainbow, un drone collaudato in combattimento, spicca come risorsa chiave per la ricognizione, gli attacchi di precisione e la raccolta di informazioni, in particolare lungo la Linea di Controllo (LoC).

Il CH-4B, sviluppato dalla China Aerospace Science and Technology Corporation, è un UAV a media altitudine e lunga resistenza che assomiglia all’MQ-9 Reaper statunitense.

Con una durata di 14 ore e un raggio d’azione di 1.500 km, può sorvolare aree contese, fornendo informazioni in tempo reale o ingaggiando obiettivi. Il suo carico utile di 345 kg supporta un mix di munizioni, tra cui missili a guida laser AR-1, bombe FT-9 e missili anti-radiazioni per sopprimere le difese aeree nemiche.

Dotato di sensori elettro-ottici/infrarossi e di radar ad apertura sintetica, il CH-4B eccelle nelle operazioni diurne e notturne e nelle condizioni meteorologiche avverse, critiche per il terreno accidentato del Kashmir. Il collegamento satellitare del drone consente il controllo oltre la linea di vista, permettendo agli operatori di coordinare gli attacchi da basi sicure.

I droni CH-4B pakistani sono uno strumento potente per una guerra breve, in quanto offrono capacità di sorveglianza, attacco e guerra elettronica. Potrebbero disturbare le operazioni indiane lungo la LoC o nelle regioni di confine, ma la loro efficacia dipende dalla capacità di eludere i missili di difesa aerea indiani, come il “potente” S-400.