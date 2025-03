L’Aviazione USA abbatte per la prima Droni con armi a Guida Laser

Abbiamo ora il primo sguardo ai razzi a guida laser Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) da 70 mm lanciati dai caccia statunitensi che distruggono i droni d’attacco unidirezionali degli Houthi .

L’esercito americano ha anche rivelato, per quella che sembra essere la prima volta, che sta utilizzando gli APKWS II in una specifica configurazione contro i droni nel ruolo aria-aria. TWZ è stato il primo a riferire che gli F-16 Viper dell’aeronautica statunitense hanno utilizzato gli APKWS II, originariamente progettati come munizioni aria-terra, come opzione a basso costo per abbattere i droni Houthi.

U.S. Fighter aircraft shoot down Iran-backed Houthi one-way-attack drones with AGR-20 FALCO Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) Laser Guided 2.75″ Rockets.#HouthisAreTerrorists pic.twitter.com/bDoVnKwotc — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 19, 2025

Il Comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha pubblicato oggi, tramite il suo account ufficiale su X, un video, visibile qui sotto, che mostra due casi distinti di APKWS II che hanno fatto saltare in aria due droni d’attacco unidirezionali Houthi. “I caccia statunitensi abbattono i droni d’attacco unidirezionali Houthi sostenuti dall’Iran con i razzi AGR-20 FALCO Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) a guida laser da 2,75”, si legge in un post di accompagnamento. AGR-20 è la designazione militare ufficiale degli Stati Uniti per il razzo APKWS II.

Non si sa quando e dove sia stato girato il filmato, né quale aereo abbia sparato i razzi. Nel fine settimana, secondo quanto riportato da ABC News , un velivolo non specificato dell’Air Force ha abbattuto 10 droni Houthi che miravano alla portaerei della Marina statunitense USS Harry S. Truman e al gruppo d’assalto che la accompagnava. Un aereo della Marina ha distrutto un altro attaccante senza equipaggio. Gli attacchi sono arrivati in risposta ai nuovi attacchi su larga scala degli Stati Uniti contro i militanti sostenuti dall’Iran nello Yemen. Non è stato confermato se i filmati diffusi dal CENTCOM siano in qualche modo collegati agli attacchi diretti contro il Truman Carrier Strike Group.

“L’ultimo video sul sistema d’arma pubblicato da USCENTCOM ritrae un caccia statunitense che impiega il sistema d’arma AGR-20F Advanced Precision Kill”, ha dichiarato un portavoce di U.S. Air Forces Central (AFCENT), il comando superiore dell’Aeronautica Militare in Medio Oriente, in risposta alle richieste di maggiori dettagli sul filmato.

Sono stati ripresi più volte F-16V armati con diversi tipi di munizionamento, dai razzi da 70 mm guidati agli AIM9 Sidewinder ai AIM 120 AMRAAM con pod di puntamento Laser LITENING

“Gli aerei da combattimento dell’Aeronautica militare statunitense hanno utilizzato un’ampia varietà di munizioni aria-aria per attaccare i droni unidirezionali degli Houthi sostenuti dall’Iran, tra cui gli APKWS e i missili AIM-9X Sidewinder”, ha dichiarato oggi a TWZ il portavoce dell’AFCENT. “Le forze statunitensi e della coalizione hanno distrutto oltre 325 droni Houthi dal gennaio 2024, di cui oltre 200 in volo e oltre 120 a terra prima del lancio”.

Il post di oggi del CENTCOM include anche quella che sembra essere la prima menzione dei razzi APKWS II in configurazione FALCO, i cui dettagli sono scarsi. TWZ ha chiesto maggiori informazioni.

APKWS II nasce come missile Terra aria cma con il sistema FALCO ( Fixed Wing, Air Launched, Counter-Unmanned Aircraft Systems Ordnance ) sviluppata dalla BAE Systsems, è diventato un razzo specializzato per l’abbattimento dei droni. Si pensa di utilizzare anche le adattare altri missili a questo tipo di uso anti drone.

Quindi, contro gli attacchi con numerosi droni, se non proprio sciami l’aviazione USA ha deciso di adattare missili più semplici, APKWS II, aggiungere il sistema di guida FALCO e quindi illuminare gli obiettivi con il laser LITENING, per ottenere degli abbattimenti che siano più semplici e anche economicamente tollerabili nel lungo periodo.