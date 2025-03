Trump bombaderà lo Yemen sino al suo totale annientamento

Il Presidente Trump ha appena avvertito che gli Houthi (movimento Ansarallah) dello Yemen saranno completamente annientati se non interromperanno immediatamente i loro attacchi con droni e missili nel Mar Rosso.

L’avvertimento di mercoledì è arrivato proprio mentre il Comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha confermato di essere impegnato in “operazioni continue contro i terroristi Houthi sostenuti dall’Iran”.

Le parole di Trump pubblicate su Truth Social hanno accusato l’Iran di aumentare le forniture militari e le armi agli Houthi, mentre il gruppo continua a lanciare missili non solo sulle navi del Mar Rosso ma anche sul territorio israeliano.

“Arrivano notizie secondo cui l’Iran, pur avendo diminuito l’intensità delle attrezzature militari e del sostegno generale agli Houthi, sta ancora inviando grandi quantità di forniture”, ha esordito Trump, ammettendo un po’ a sorpresa la diminuzione del sostegno iraniano agli Houthi.

Ma Trump ha poi chiesto di porre fine a tutti i rifornimenti, altrimenti gli Houthi saranno “completamente annientati”…

Eppure gli Houthi hanno giurato che non si tireranno indietro. Secondo una precedente dichiarazione degli Houthi in risposta all’azione militare americana:

“Dopo aver affrontato le nostre forze armate, la portaerei statunitense si è ritirata fino a 1.300 km a nord del Mar Rosso”, ha dichiarato lunedìil leader di Ansarallah Abdul Malik al-Houthi .

“Stiamo affrontando l’aggressione statunitense prendendo di mira la sua portaerei, le navi da guerra e le imbarcazioni navali, con maggiori opzioni di escalation se persiste. Se la situazione e la responsabilità ci richiedono un passo più grande o un’azione più grande, non esiteremo e siamo pronti a questa opzione”, ha detto Houthi durante un discorso televisivo.

Anche il ministro della Difesa del governo di salvezza nazionale guidato da Ansarallah, il maggior generale Mohammed al-Atifi, ha confermato che l’YAF “è pronta a sviluppare il confrontoin modo commisurato alla portata della sfida e a qualsiasi emergenza”.

“La battaglia navale contro il nemico israeliano, a seguito della sua violazione dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza, non è come prima”, ha detto Atifi.

Alcuni opinionisti hanno sottolineato che si tratta in realtà di difendere Israele, in violazione dell’“America first” – anche perché il Congresso è assente in azione. Quindi sarebbe la prima azione veramente contradditoria da parte di Trump.

🚨Sirens sounding in southern Israel following projectile fire from Yemen🚨 pic.twitter.com/COgwziul88 — Israel Defense Forces (@IDF) March 18, 2025

Dato che non ci sarà, per ora , fine alle azioni degli Houthi, c’è da attenre che le azioni militari USA proseguiranno sino all’effettivo annientamento dei guerriglieri o all’azzeramento dello Yemen. Questo è un problma che neanche Trump, per ora, ha risolto.