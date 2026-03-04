Laser spaziali: l’Europa accelera a 2,6 Gbps e stacca la Cina nella corsa all’Internet orbitale

Mentre il dibattito pubblico terrestre si trascina tra i costi della fibra e le incertezze del 5G, sopra le nostre teste è in corso una competizione silenziosa e velocissima, combattuta a colpi di fotoni. Parliamo della comunicazione laser satellitare, la tecnologia che promette di mandare in pensione le vecchie e congestionate onde radio per trasformare lo spazio in un’immensa rete dati ad alta velocità.

In questa “corsa al laser”, l‘Europa ha appena messo a segno un punto fondamentale. L’Agenzia Spaziale Europea (ESA), in collaborazione con Airbus, ha annunciato il successo di un test che ridefinisce i confini della connettività in orbita alta. Un terminale installato su un aeromobile è riuscito ad agganciare il satellite Alphasat TDP 1, situato in orbita geostazionaria a ben 36.000 chilometri di quota, stabilendo un collegamento da 2,6 Gbps.

La precisione europea contro la distanza cinese

Per i non addetti ai lavori, stabilire un link laser a questa distanza è l’equivalente tecnologico di colpire una moneta da due euro con un puntatore laser mentre si è su un treno in corsa, puntando a un bersaglio che si muove a migliaia di chilometri orari dall’altra parte del continente.

Il risultato europeo è notevole non solo per la velocità, ma per la stabilità: il collegamento è stato mantenuto per diversi minuti senza la perdita di un singolo pacchetto dati. In termini pratici, una velocità di 2,6 Gbps permette di trasferire un intero film in alta definizione in pochi secondi. Airbus, con il suo terminale UltraAir, sembra aver risolto il problema delle vibrazioni e delle distorsioni atmosferiche, i veri nemici della luce quando deve attraversare l’aria.

Dall’altra parte del mondo, la Cina non è rimasta a guardare. Pochi giorni dopo l’annuncio europeo, l’Istituto di Optoelettronica dell’Accademia Cinese delle Scienze ha risposto con un esperimento speculare. Sebbene la velocità cinese si sia fermata a 1 Gbps (meno della metà di quella europea), Pechino ha puntato sulla resistenza: il collegamento è rimasto attivo per oltre tre ore consecutive su una distanza di circa 40.000 km.

Una sfida tecnica (e politica) tra le orbite

La tabella seguente riassume i termini di questo confronto tecnologico:

Parametro Risultato Europa (ESA/Airbus) Risultato Cina (CAS) Velocità di punta 2,6 Gbps 1 Gbps (Simmetrico) Distanza 36.000 km 40.740 km Durata del test Alcuni minuti (stabilità totale) Oltre 3 ore Obiettivo Fine delle “zone morte” per aerei e navi Creazione di hub di calcolo orbitale

Mentre l’approccio europeo appare orientato alla massima performance per scopi commerciali e civili — eliminando finalmente le “zone morte” per chi viaggia su voli transoceanici o navi da ricerca — la strategia cinese sembra guardare più lontano. Pechino punta a trasformare i satelliti da semplici ripetitori passivi a veri e propri “hub di elaborazione intelligente”, capaci di ricevere comandi complessi in tempo reale e gestire reti integrate terra-spazio.

Il ritorno dell’economia nello spazio?

C’è un aspetto sottile ma rilevante in questa competizione. Lo sviluppo di queste tecnologie richiede investimenti pubblici massicci e una visione di lungo periodo che il solo mercato privato fatica a sostenere. LO stato, in una visione keynesiana, finanzia la ricerca di base e le infrastrutture critiche per creare un ecosistema dove l’industria privata possa poi prosperare.

Se l’Europa riuscirà a mantenere questo vantaggio competitivo, potremmo vedere una nuova stagione di sovranità tecnologica. Non si tratta solo di navigare su YouTube mentre si sorvola l’Atlantico, ma di gestire infrastrutture critiche per la difesa, il monitoraggio climatico e le telecomunicazioni globali senza dipendere totalmente dalle costellazioni americane (come Starlink) o da quelle cinesi.

Oltre l’orbita geostazionaria

Mentre la sfida si gioca sulle grandi distanze (orbite alte), non va dimenticato che la vera “potenza bruta” si sta concentrando nelle orbite basse (LEO). Qui la Cina sostiene di aver già raggiunto picchi di 120 Gbps, mentre SpaceX si prepara a lanciare i nuovi satelliti Starlink con capacità nell’ordine dei terabit.

La strada per un sistema solare interamente connesso è tracciata. L’Europa ha dimostrato di avere i “muscoli” ottici per guidare la carica, ma la Cina ha mostrato una costanza che non va sottovalutata. La domanda ora è: chi riuscirà a rendere questa tecnologia uno standard quotidiano e non solo un eccezionale record da laboratorio?

