L’Armenia sculacciata dalla Russia: “Non potete essere nostri amici e nella UE nello stesso tempo”

Sebbene nelle ultime settimane l’Armenia abbia cercato di ricucire i rapporti tesi con la Russia nell’ambito di un più ampio sforzo per convincere l’Azerbaigian a firmare un trattato di pace, il governo del primo ministro Nikol Pashinyan non riesce evidentemente a resistere alla tentazione di lanciare qualche frecciatina al Cremlino.

L’ultima provocazione armena è stata il voto di Yerevan a favore di una risoluzione delle Nazioni Unite all’inizio di aprile che condannava l’aggressione russa contro l’Ucraina e sottolineava la generale mancanza di rispetto di Mosca per i diritti individuali fondamentali.

L’Armenia, insieme ad altri 108 Stati membri, ha votato a favore della risoluzione; gli Stati Uniti sono stati uno dei nove voti contrari, con i funzionari statunitensi che hanno motivato la loro posizione sostenendo che la risoluzione non facilitava il processo di pace russo-ucraino.

Mosca non ha affatto apprezzato questa piccola dimostrazione di indipendenza armena. Il 22 aprile, il vice ministro degli Esteri russo Alexander Grushko ha segnalato che la pazienza del Cremlino nei confronti del governo di Pashinyan sta finendo, lanciando quello che potrebbe essere interpretato come un ultimatum che chiede all’Armenia di fare una scelta geopolitica chiara: o la Russia o l’Occidente, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale TASS.

Pashinyan ha diversificato le sue opzioni geopolitiche dopo la disastrosa sconfitta dell’Armenia per mano dell’Azerbaigian nella seconda guerra del Karabakh. Molti armeni accusano la Russia di aver perso il Karabakh, sostenendo che Mosca non ha onorato gli obblighi del trattato di venire in difesa di Yerevan.

Nell’ultimo anno, l’Armenia ha rafforzato i legami economici e di sicurezza con gli Stati Uniti e l’Unione Europea, arrivando persino ad avviare un processo di adesione all’UE. Allo stesso tempo, i leader armeni hanno ribadito di non avere alcuna intenzione di lasciare il blocco commerciale dominato da Mosca, l’Unione economica eurasiatica (EAEU).

La Russia sta ora dicendo a Yerevan: basta, non potete avere entrambe le cose.

“Naturalmente, l’aspirazione dell’Armenia ad aderire all’UE è per noi motivo di preoccupazione, perché tale aspirazione è incompatibile con l’adesione di questo Paese all’EAEU” cioè l’unione economica euroasiatica guidata da Mosca, ha affermato Grushko secondo quanto riportato da TASS.

Il diplomatico russo ha poi descritto l’adesione all’EAEU come una ‘risorsa enorme’ per Yerevan, che perderebbe ‘se l’Occidente la coinvolgesse nel suo gioco geopolitico nel tentativo di separare l’Armenia dalla Russia e da altri alleati naturali’. Una sottile minaccia che mette in evidenza l’isolamento geografico in cui verrebbe a trovarsi l’Armenia.

Pashinyan ha ammorbidito la posizione del suo governo nei confronti della Russia nelle ultime settimane, nella speranza che il miglioramento delle relazioni con Mosca possa contribuire a convincere l’Azerbaigian a firmare un trattato di pace. Da quando a metà marzo è stato annunciato che il testo del trattato era stato finalizzato, Baku ha esitato a formalizzare l’accordo e ha invece intensificato la retorica bellicosa.

Pur continuando a provocare occasionalmente Mosca con azioni come il voto alle Nazioni Unite, l’Armenia è comunque ansiosa di ricevere i caccia russi Su-30SM per rafforzare le capacità difensive del Paese. Quindi, comunque, il gioco è complesso e si svolge su più tavoli. La richiesta di adesione alla UE per uno stato isolato geograficamente dall’Unione è stata una mossa azzardata di cui non si capisce bene l’obiettivo, al di là dell’immagine interna. La geografia gioca ancora un ruolo nella politica.