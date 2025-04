L’Arabia Saudita potrebbe cambiare il proprio ruolo e fare un brutto scherzo petrolifero

La scorsa settimana, otto paesi dell’OPEC+ hanno reso noti i propri piani per accelerare la graduale eliminazione dei tagli volontari alla produzione di petrolio, aumentando la produzione di 411.000 barili al giorno nel mese di maggio, pari a tre incrementi mensili.

L’annuncio dell’accelerazione del processo di eliminazione arriva in un momento in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l’introduzione di dazi sui partner commerciali, aggravando lo shock sui mercati petroliferi. Il greggio Brent è caduto a 63 dollari al barile per poi rimbalzare, ma siamo comunque a prezzi molto ridotti:

Ora la situazione sembra confermare le voci precedenti secondo cui l’Arabia Saudita potrebbe essere disposta ad abbandonare il suo tradizionale ruolo di produttore di riserva dell’OPEC, nel tentativo di lanciare un segnale forte contro i paesi che violano i tagli alla produzione, come il Kazakistan, gli Emirati Arabi Uniti e l’Iraq.

Lo scorso settembre, il Financial Times ha riportato che l’Arabia Saudita era pronta ad abbandonare il suo obiettivo di prezzo non ufficiale di 100 dollari al barile per il petrolio greggio, mentre si prepara ad aumentare la produzione, segnalando di fatto che si è rassegnata a un periodo prolungato di prezzi del petrolio più bassi.

L’Arabia Saudita rappresenta attualmente 2 mb/g dei 2,8 mb/g di tagli alla produzione dei membri dell’OPEC e un totale di 3,15 dell’OPEC+. In sostanza, il contributo saudita è doppio rispetto a quello dell’intero gruppo, con solo il Regno e il Kuwait che attualmente stanno tagliando la produzione di una percentuale a due cifre. In realtà, gran parte della riduzione della produzione degli altri membri dell’OPEC+ non è volontaria, ma riflette piuttosto la loro incapacità di rispettare le quote assegnate.

Tuttavia, l’immissione di più petrolio sui mercati comporta costi elevati per il maggiore produttore dell’OPEC. Secondo il FMI, l’Arabia Saudita, la più grande economia del Golfo, ha bisogno di un prezzo del petrolio di 96,20 dollari al barile per bilanciare i propri conti , grazie in gran parte all’ambiziosa Vision 2030 di MBS. La situazione non è aiutata dal fatto che negli ultimi anni la nazione ricca di petrolio ha sostenuto la parte del leone dei tagli alla produzione dell’OPEC+. Il regno sta attualmente pompando 8,9 milioni di barili al giorno, il livello più basso dal 2011. In effetti, l’Arabia Saudita ha venduto meno petrolio a prezzi più bassi, aggravando così il calo delle entrate.

Detto questo, i sauditi possono ancora permettersi di infliggere qualche sofferenza ai mercati petroliferi. Come ha osservato Irina Slav, collaboratrice di OilPrice.com, l’Arabia Saudita può semplicemente frenare il piano economico Vision 2030 del principe ereditario Mohammed bin Salman, trasformandolo magari in Vision 2040 o addirittura Vision 2050 se i mercati petroliferi si rifiutano di collaborare. Inoltre, l’Arabia Saudita dispone di sufficienti fonti di finanziamento alternative per superare un periodo di prezzi bassi, tra cui l’utilizzo delle riserve valutarie o l’emissione di debito sovrano.

E ora gli esperti suggeriscono che l’Arabia Saudita potrebbe anche approfittare delle basse tariffe imposte da Trump ai paesi del Golfo per diventare una potenza manifatturiera regionale. Tutti e sei i paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC), ovvero Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Qatar, Kuwait e Oman, pagheranno solo il 10% di dazi.

“Con l’aumento delle tariffe in alcuni paesi, assisteremo probabilmente a un crescente trasferimento delle attività commerciali verso il CCG [Consiglio di cooperazione del Golfo], sia attraverso il nearshoring che il friendshoring“, ha dichiarato Adel Hamaizia, esperto del Golfo presso l’Harvard Belfer Center Middle East Initiative, a Middle East Eye.

”L’Arabia Saudita dovrebbe inviare immediatamente i propri rappresentanti commerciali all’amministrazione Trump per chiedere: ‘Cosa vi forniva la Cina? Diteci di cosa si tratta e noi lo produrremo in Arabia Saudita e vi offriremo un ottimo accordo commerciale”, ha dichiarato Ellen Wald, fondatrice della società di consulenza energetica Transversal Consulting, a MEE.

Per inciso, la produzione manifatturiera fa parte della Vision 2030. Il gigante petrolifero ha un vantaggio importante in questo senso: a differenza dell’Europa, l’Arabia Saudita è dotata di energia a basso costo, ampi spazi aperti e normative minime.

Inoltre, l’Arabia Saudita sta accelerando i suoi piani minerari da 2,5 trilioni di dollari per diversificare la sua economia e ridurre la sua dipendenza dal petrolio, investendo contemporaneamente in tecnologie per ottimizzare la produzione di petrolio e ridurre le emissioni di carbonio. L’estrazione mineraria svolge ora un ruolo centrale nella strategia di Riyadh per ridurre la dipendenza dal petrolio, con il Paese che cerca di sfruttare le sue significative riserve di fosfati, oro, rame e bauxite.

L’anno scorso, il ministro delle miniere dell’Arabia Saudita, Bandar Al-Khorayef, ha rivelato che il potenziale delle riserve del Regno era cresciuto di quasi il 90%, passando da 1,3 trilioni di dollari previsti otto anni fa a 2,5 trilioni. L’Arabia Saudita si è posta l’obiettivo di aumentare il contributo del settore minerario al PIL da 17 miliardi di dollari a 75 miliardi entro il 2035.

L’anno scorso, il Regno ha firmato nove accordi di investimento nel settore dei metalli e dell’estrazione mineraria per un valore di oltre 35 miliardi di riyal (9,32 miliardi di dollari), con l’obiettivo di costruire catene di approvvigionamento nazionali per i metalli critici. La Global Supply Chain Resilience Initiative del Paese ha reso noti gli accordi con il conglomerato minerario indiano Vedanta e il gruppo cinese Zijin.