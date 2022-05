La stupida multa per la vaccinazione colpisce i vaccinati. Mantenerla è demenziale

La stupida, ingiusta, multa da 100 euro per i cinquantenni non vaccinati colpisce ancora e, come già successo in altri casi, colpisce i vaccinati! Dopo il caso dei vaccinati all’estero che, in barba al “Sistema europeo”, non sono stati vaccinati in italia, abbiamo anche il caso dei vaccinati regolari italiani che vengono multati per “Non essersi prenotati per tempo”, pur avendolo fatto!

La situazione è stata riportata, fra l’altro, da Striscia la Notizia, ma era già stata notata anche prima. Ad esempio in Puglia e Basilicata molti cinquantenni sono stati multati perché avevano regolarmente prenotato la terza dose, l’hanno poi effettivamente fatta, ma il sistema di prenotazione aveva loro offerto una data antecedente in un’altra città Per spiegarmi meglio: prenotavo in farmacia la vaccinazione a Barletta, il sistema mi dava la vaccinazione a Barletta magari dopo due settimane, ma ne offriva una la settimana dopo a Bari. I cittadini accettavano, ovviamente, quella nella propria città, ma il sistema inglobava quella di prima offerta, per cui poi le vaccinazioni risultavano non fatte o in ritardo.

Un errore di sistema che ha però fatto arrivare multe a molti cittadini. L’ennesima prova di una norma stupida ed ingiusta, anche nell’ottica della fine dell’obbligo il 15 giugno:? Che senso ha multare quando ormai la vaccinazione si sa ha un effetto minimo o nulla dal punto di vista della prevenzione? Che senso ha multare quando la norma ormai ha quasi esaurito la sua funzione? Che senso ha multare quando è ovvio che ci siano stati una marea di errori? Una legge stupida ed ingiusta, il giusto parto di una burocrazia oppressiva e imbelle come quella italiana.

PS: se cercate su Google Obbligo Vaccinale Over 50 la prima risposta è quella relativa alla cancellazione della sanzione!



