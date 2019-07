La Skeggia Impazzita – 28 Luglio – A cura di Tank Different

posted by ArsenaleK

“Si mamma, questo Erasmus è una figata: si mangia, si beve, ci si droga, si scippa, si accoltellano gli agenti, poi ti portano in caserma a giocare a bondage e c’è mezza popolazione solidale con me. L’anno prossimo ci torno”.

Indagato il carabiniere che ha bendato l’assassino americano. La Giustizia invece l’ha bendata chi sta parlando da ore di questa idiozia invece che ricordare la vittima.

Ieri il segretario Zingaretti ha annunciato la svolta del partito sul web: “Puntiamo a una piattaforma per mettere in rete la nostra comunità”. Fantastico. Così se le cantano e se le suonano e non molestano le persone normali.

Maltempo Roma: bollettino di guerra, un morto a Fiumicino. Chiuse due Metro, strade allagate. “SALVINI DIMETTITI!”

Modena: alla fiaccolata per i bambini di Bibbiano, un manifestante viene malmenato da 8 antifascisti. Volevano insegnargli la democrazia.

Nicola Zingaretti indica la strada ai suoi “Basta discussioni tra noi, ora tuffiamoci nel Paese!!”

Siamo già con la merda alla gola: non fate l’onda.

+++ BREAKING FAKENEWS +++

Pare che per agevolare l’imbarco di #RadicalChic, delegazioni #PD e #accoglioni vari, la nave #Gregoretti stia facendo rotta su #Capalbio

Mi scuso per le dichiarazioni vaneggianti che ha rilasciato ieri il Ministro Tria su Minibot e politiche di deficit.

Purtroppo nessuno tra noi gli aveva ancora spiegato che il PD non fa parte della maggioranza che sostiene questo Governo.

[Ministro Paolo Savonarola]

Seguiamo con estrema preoccupazione la situazione di Deutsche Bank, che ha annunciato una perdita di 3,2miliardi nel trimestre in corso.

Generalmente questa condizione porta in breve tempo all’invasione della Polonia.

(Ministro Economia Paolo Savonarola)

– Hai sentito la storia del #Carabinereucciso?

– Sì, cioè tipo assurdo, fra!

– Totale disprezzo verso la vita umana.

– Infatti, fra!

– Come si possono fare certe cose!

– Cioè minchia vero, fra!

– Undici coltel…

– Cioè l’hanno bendato, fra!

– Cos..??

– Polizziotti fasci, fra!

(Matteo Brandi)