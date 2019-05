La Skeggia Impazzita – 20 Maggio – A cura di ArsenaleK

MENO SEI

Chiudi i porti, apri i porti, dai le dimissioni, vota contro le dimissioni, alza lo spread, abbassa lo spread, ci sono le coperture, non ci sono le coperture, mancano i soldi, avanza un miliardo, il governo cade, il governo non cade. Ancora sei giorni di videogame e poi game over. Insert coin.

#Berlusconi: "Il rosario è un simbolo della nostra Chiesa e del nostro amore per Dio e non può essere usato in una campagna elettorale per chiedere voti al proprio partito". Però la Minetti vestita da suora che si sminchiava su un palo andava bene eh? [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 20, 2019

Nicola #Zingaretti "Prima del mio arrivo il PD era come il Vietnam". A Renzi piaceva l'odore del napalm al mattino. [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 20, 2019

#Berlusconi a #Salvini: "è gravissimo aver consentito di varare una misura come il reddito di cittadinanza". Mi piace quando Silvio dice queste cose. Amenta la speranza che non passi nemmeno lo sbarramento del 4% alle europee. [@LVIX1]#RedditodiCittadinanza — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 19, 2019

#Berlusconi in campo per i diritti degli animali. Ci riprova con le leggi ad personam. [@antonio_carano & @LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 20, 2019

Nicola #Zingaretti "Matteo Salvini è uno pericoloso, sta mettendo gocce di veleno nel sangue del nostro paese". E' così che i batteri chiamano gli antibiotici. [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 19, 2019

Il PM #Patronaggio fa sbarcare i migranti dalla #SeaWatch contro il parere del ministro degli Interni.

Se l'è cercata: adesso #Salvini lo lo ha scomunicato. [@LVIX1] pic.twitter.com/f0yRfe6ECB — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 20, 2019

Cazzate al quadrato.#Zingaretti: "Il Pd che voglio è un partito dove se qualcuno si vende le domande dei concorsi siamo noi a cacciarlo prima che se ne accorgano i pm”. E quando finalmente se ne accorgono, invece che cacciarlo lo lasciano votare contro le proprie dimissioni. pic.twitter.com/Bcwvfg6gA6 — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 19, 2019

1) L'uomo vestito da Zorro è un sindacalista dell'Usb

2) La stanza di quell'albergo di lusso affacciato su Piazza Duomo costa 500€ a notte

3) Lo srtriscione esposto è stato fatto ritirare dalla direzione della stessa guesthouse. Ecco l'opposizione PD spiegata in tre punti. pic.twitter.com/lZbhiWmQjf — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 19, 2019

Lucia Annunziata a #Mezzorainpiu: "Il 26 maggio andranno al voto 400 milioni di italiani…"

Ha già messo nel conteggio i prossimi immigrati che sbarcheranno e che otterrano la cittadinanza. — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 19, 2019

#Berlusconi: "è gravissimo aver consentito di varare una misura come il reddito di cittadinanza". Lui, ad esempio, le olgettine le pagava in nero. [@antonio_carano]#RedditodiCittadinanza — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 19, 2019

Umbria, il Pd respinge le dimissioni di Catiuscia #Marini. Anche la governatrice indagata vota per salvarsi e il suo voto è quello decisivo per avere la maggioranza assoluta. Dunque, fammi fare due conti….credo che questa equivalga ad un altro -3% alle europee. pic.twitter.com/hhSO9WSt8p — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 18, 2019

Lieve malore per la presidente della Regione Umbria #Marini dopo la riunione dell'Assemblea che ha respinto le sue dimissioni. Ora si trova all'ospedale di Pantalla dove verrà sottoposta ad alcuni accertamenti. Io se fossi in lei non mi fiderei della Sanità in quella regione. — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 19, 2019

#Berlusconi: "avrei voluto fare una grande riforma della giustizia". Hanno deciso di fermarlo quando ha iniziato a parlare di polonio. [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 18, 2019

Il dialogo di Berlusconi con i colonnelli leghisti: "li sento ogni giorno".

Anche i magistrati: siete intercettati. [@antonio_carano] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 18, 2019

Nicola #Zingaretti a Lecce "Solo il PD ha a cuore il Sud!"

E' lì che si fanno i migliori business con le trivelle petrolifere. [@SfigaCatrame] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 18, 2019

#Berlusconi: "avrei voluto fare una grande riforma della giustizia". Poi gli hanno spiegato che mandare in Siberia i giudici non corruttibili è anticostituzionale. [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 18, 2019

Adesso tutti a esporre striscioni contro #Salvini ma nessuno che ricordi il precursore eroico di questa forma di protesta, al pride d'un paio d'anni fa… [@Mega_Fauna]#balconiadi #SalviniSalvamilano pic.twitter.com/lvQSZiOAWj — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 18, 2019

Purtroppo la RAI non può trasmettere il mega comizio leghista in Piazza Duomo a Milano. Il canone le serve per pagare #Fazio che intervista #Macron#salvinisalvamilano — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 18, 2019

Nicola #Zingaretti ha un'idea fissa: fare del PD un partito sostenibile e rispettoso dell'ambiente. I suoi candidati sono 100% biodegradabili e si possono riporre nel compostaggio. [@SfigaCatrame] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 18, 2019

Il Nuovo PD#Zingaretti promette “uno stipendio in più” per 20 milioni di italiani, pari a 1500 euro annui. Ma dice che non ci sono le coperture per il #redditodicittadinanza di 780€ al mese per 1 milione di persone. Dunque…. pic.twitter.com/1ZGWDPtiFJ — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 17, 2019

Hanno trovato le coperture. Intese come coperchi. pic.twitter.com/beEg0uM9ZJ — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 17, 2019



