La Skeggia Impazzita – 17 Maggio – A cura di ArsenaleK

MENO NOVE. E ormai i perdenti designati stanno sparando le ultime cartucce. Mezze cartucce, per l’esattezza.

MENO DIECI. Partono i 10 giorni più surreali dell'anno, dove buffoni imbellettati, sepolcri imbiancati e cialtroni di vecchia data cercheranno di convicerci di poter fare qualcosa di utile in futuro, che fanno politica per passione e che a Malgioglio piace la figa.#Europee2019 — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 16, 2019

Terremoto in Francia: nei sondaggi pre-elettorali, i sovranisti andrebbero a 23,5% contro il 22,5% di En Marche.

Ora Macron si interroga: porta più sfiga il venerdì 17 oppure l'alleanza con il PD? [@SfigaCatrame] https://t.co/EzTJCyjm4N — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 17, 2019

Corte dei Conti indaga sui voli di #Salvini per impegni istituzionali, MA FORSE anche elettorali. Costo 5 mila €/ora L'Airforce #Renzi fu acquistato in leasing per 168 milioni, mentre il suo valore di mercato era di circa 50 milioni di euro. Trova le differenze, pic.twitter.com/8ju0YR8c21 — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 16, 2019

+++BRAKING FAKESNEWS+++ Il Ministro #Salvini Percheggia impunemente in terza file di fronte alla scuola del figlio. I vigili urbani indagano.#SalviniNonMollare pic.twitter.com/6wJTBB1NoR — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 17, 2019

#Salvininonmollare 😂😂😂 Senza armatura

senza paura

senza calzari

senza denari

senza la brocca

senza la gnocca

senza la mappa

senza la pappa

senza cavallo

nè caciocavallo

longo è lo cammino

ma grande è la meta: #Bruxelles Vota @Rinaldi_euro #votantonio #votantonio #votantonio https://t.co/3BSCn1J81y — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 16, 2019

PD: poche idee, ma tutte confuse. Il Pd lancia il suo 'Piano per l'Italia'. #Zingaretti : "Meno tasse, uno stipendio in più all'anno per 20 mln italiani". E lo dici per le #ElezioniEuropee2019, fesso? pic.twitter.com/jLqi0K8u3a — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 16, 2019

#Berlusconi in TV in corsa per le #Europee2019 confidando nella nostra scarsa memoria, sostiene Fazio dalle epurazioni, millanta cose, tenta di rifarsi una verginità. Per fortuna ha affidato la delicata operazione allo stesso chirurgo che gli ha rifatto la faccia. Failed. pic.twitter.com/u4Eg8m8a1y — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 16, 2019

Nicola #Zingaretti per l'elezioni europee, chiede al PD una "Mobilitazione Straordinaria" con la gente: quartieri, condomini e perfino il porta a porta. Più che una campagna elettorale, sembra una retata della narcotici. [@SfigaCatrame] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 15, 2019

#Berlusconi: "sento il dovere di tornare in campo". Ok. Lì ci sono le zucchine, là i pomodori, quelle sono le barbabietole e questa è la zappa. [@LVIX1]#Europee2019 — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 16, 2019

Stanno ancora dando del coglione a Di Maio, che nel tempo che i pidioti ci hanno messo ad esaurire le battute su quando disse: "Stanno già stampando le card del RDC", lui ha collegato INPS, CAF, POSTE, Centri Impiego, GdF, stanziato i fondi e le ha fatte partire. #dimartedì — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 14, 2019

#Berlusconi: "abbiamo quasi recuperato #Salvini". L'arresto del sindaco leghista di #Legnano e del suo vice di Forza Italia era la prova di affiliazione. — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 16, 2019

La corte dei conti indaga sugli spostamenti aerei di #Salvini, che ha spesso accoppiato incontri istituzionali e impegni di partito. E manco una sciatina? pic.twitter.com/ZOdYbEXosi — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 16, 2019

VOLI DI STATO: #Salvini indagato dalla Corte dei Conti che ha aperto il fascicolo come atto dovuto, per chiarire se ci sia stato uno sperpero di risorse pubbliche.

Ha comperato un AirForce dagli arabi pure lui? — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 16, 2019

Giuseppe Sala: "per il PD al governo servono alleati". – Allora senti, siccome me s'è creata una situazione strana e me s'è liberato un posto….a te per caso una cosa del genere te può interessare? Nel senso che te può andà bene? pic.twitter.com/lGB4qPOe7b — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 15, 2019

Dopo il lacrimevole caso dell'anziano di Manduria perseguitato dalla Banda degli Orfanelli il nuovo orrendo caso del vecchietto di Arcore bullizzato dai 5 Stelle. [@Mega_Fauna] #chilhavisto pic.twitter.com/1t9NDwDHZa — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 15, 2019

16 aprile 2019, Nicola Zingaretti: "A causa dello scandalo sanità in Umbria, la presidente di Regione Marini si è dimessa". 15 maggio 2019: la presidente di Regione Marini non si è dimessa. Nicola Zingaretti sta vivendo in una simulazione creata da una civilità aliena avanzata. — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 15, 2019

L'erede della Coca-Cola arrestato: sul jet privato aveva 900 mila sterline in cannabis.

Gli servivano per uscire dal tunnel di quella devastante bevanda. [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 15, 2019

#Zingaretti al Nazareno pensa già al nuovo governo PD: "Creeremo un fondo per dare 800mila posti di lavoro in più!"

Giusto Nicola, potreste iniziare togliendo la cassa integrazione ai vostri 171 dipendenti. [@SfigaCatrame] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 15, 2019

