La Skeggia Impazzita – 10 Maggio – A cura di ArsenaleK

Salvini contro le erboristerie, VINCISALVINI e tante altre strane cose nella campagna elettorale più pazza del mondo.

Multarci perchè abbiamo troppi debiti è come se il medico ci costringesse a mangiare salsicce per punirci di avere il colesterolo troppo alto.

#Berlusconi "Per Forza Italia le elezioni anticipate vanno benissimo" Prima che vi arrestino in massa?

Tangenti per appalti, 43 arresti.

Provvedimenti cautelari per il consigliere comunale di Milano Tatarella e per il il sottosegretario della Regione Lombardia Fabio Altitonante. Richiesta d'arresto per il parlamentare Sozzani. Tutti e tre di Forza Italia.

Silvio come va la colica?

— Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 7, 2019