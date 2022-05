La Russia taglia la luce alla Finlandia. Non può pagare la bolletta ….

posted by Giuseppina Perlasca

La Russia sospenderà le forniture di elettricità alla Finlandia questo fine settimana, ha detto un fornitore internazionale venerdì mentre aumentano le tensioni sulla candidatura di Helsinki alla NATO dopo la guerra in Ucraina.

“Siamo costretti a sospendere l’importazione di elettricità a partire dal 14 maggio“, ha affermato in una nota RAO Nordic, una filiale della holding energetica statale russa Inter RAO, aggiungendo di non aver ricevuto il pagamento per i volumi venduti a maggio. Il taglio ufficialmente è legato all’incapacità di pagare l’energia elettrica sulla banca russa.

“RAO Nordic non è in grado di effettuare pagamenti per l’elettricità importata dalla Russia“, ha aggiunto la dichiarazione.

“Questa situazione è eccezionale e si è verificata per la prima volta in oltre 20 anni della nostra storia commerciale“, ha affermato RAO Nordic, sperando che la situazione “presto” migliori e che il commercio possa riprendere.

Giovedì, i leader finlandesi hanno dichiarato che la loro nazione deve presentare domanda per entrare a far parte della NATO “senza indugio”, un cambiamento sismico nella politica da quando il presidente russo Vladimir Putin ha inviato truppe in Ucraina il 24 febbraio.

Il Cremlino ha avvertito che la Russia considererebbe “sicuramente” l’adesione della Finlandia come una minaccia, mentre il ministero degli Esteri russo ha affermato che Mosca sarebbe “costretta a prendere provvedimenti reciproci, tecnico-militari e altro, per affrontare le minacce che ne derivano“.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐