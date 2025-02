La Russia è pronta a riprendere la produzione di Petrolio in Kurdistan

Le compagnie petrolifere russe potranno presto riavviare i loro progetti petroliferi in Kurdistan dopo che la regione semi-autonoma irachena e il governo federale iracheno hanno risolto tutte le loro divergenze in materia di produzione ed esportazione di petrolio, ha dichiarato giovedì il ministro russo dell’Energia Sergei Tsivilev.

“Abbiamo ricevuto informazioni cruciali [dalle autorità irachene] e sia il ministro che il primo ministro ci hanno assicurato che le questioni relative ai disaccordi tra il governo federale [dell’Iraq] e il governo del Kurdistan sono state risolte”, ha dichiarato Tsivilev, secondo quanto riportato dai media russi.

“Questo è molto importante per noi, perché le aziende russe erano entrate in precedenza in Kurdistan e avevano accordi con il governo del Kurdistan. Hanno investito denaro in campi situati in Kurdistan”, ha aggiunto il ministro.

Questi progetti, tuttavia, sono stati congelati a causa dei disaccordi tra il governo federale dell’Iraq e le autorità della regione semiautonoma nel nord dell’Iraq. Dopo la risoluzione di tutte le controversie in sospeso, la Russia ha avuto la certezza che “tutto è stato risolto” e che “questi progetti inizieranno a funzionare letteralmente nel prossimo futuro”, ha dichiarato il ministro russo ai giornalisti dopo una riunione di una commissione iracheno-russa sul commercio e la cooperazione.

Rosneft e Gazprom Neft stavano sviluppando progetti in Kurdistan prima che i disaccordi li fermassero. Una volta risolte le controversie, il Kurdistan è ora prossimo a riprendere le esportazioni di petrolio attraverso il porto turco di Ceyhan sul Mediterraneo.

Il ministro del petrolio iracheno Hayyan Abdul Ghani ha dichiarato la scorsa settimana che l’Iraq e il Kurdistan prevedono di completare tutti i lavori per riprendere le esportazioni di petrolio dalla regione semi-autonoma irachena entro la fine di marzo , dopo una pausa di due anni dovuta a una disputa sull’autorità sui flussi di greggio.

Le esportazioni di petrolio dal Kurdistan sono state interrotte per quasi due anni, dopo essere state bloccate dal marzo 2023 a causa di una disputa su chi dovesse autorizzare le esportazioni curde.

La ripresa delle esportazioni dal Kurdistan aggiungerebbe circa 400.000 barili al giorno alla fornitura di petrolio, anche se non è ancora chiaro quanto di questo sarebbe destinato ai mercati internazionali e quanto sarebbe destinato al consumo interno in Iraq.