Con la spinta in corso per l’accesso al porto dell’Etiopia, il Paese sta anche avanzando nella riorganizzazione della sua marina. Venerdì scorso, una delegazione della Marina russa guidata dal vice comandante in capo, ammiraglio Vladimir Vorobyev, ha visitato le strutture e il centro di addestramento della Marina etiope nella città di Bishoftu, a circa 30 miglia a sud di Addis Abeba. C’è solo un problema: l’Etiopia non un porto dal 1993.

Durante la visita, le due parti hanno firmato un accordo di cooperazione per l’addestramento e lo sviluppo delle capacità. Dopo una prima visita nel 2022, la Russia si è impegnata a collaborare con l’Etiopia nei suoi sforzi di modernizzazione della marina.

Con l’accordo di cooperazione ora in vigore, “entrambe le parti continueranno a lavorare insieme per rafforzare la ricostruzione navale che la Marina etiope ha iniziato e per rafforzare ulteriormente la sua disponibilità a proteggere gli interessi dell’Etiopia nelle acque internazionali”, ha dichiarato il vice comandante responsabile delle operazioni della Marina etiope, Commodoro Jamal Tufisa.

La Marina etiope, fondata originariamente negli anni ’50, ha dovuto essere sciolta in seguito all’indipendenza dell’Eritrea nel 1993, che ha lasciato l’Etiopia senza sbocchi sul mare. Tuttavia, dopo il suo insediamento nel 2018, il primo ministro Abiy Ahmed ha annunciato che avrebbe rianimato le forze navali etiopi.

All’epoca, Abiy ha dichiarato che la Francia avrebbe assistito l’Etiopia nella ricostruzione delle sue capacità marittime. L’anno successivo, il Presidente francese Emmanuel Macron ha visitato l’Etiopia e la visita è culminata nella firma di un accordo di cooperazione nel settore della difesa che fornisce un quadro di riferimento per il sostegno della Francia alla ricostruzione della Marina etiope. Del resto la Francia è esperta nel fornire cose inutili, e una marina senza il mare è la spesa perfetta, perché non sarà mai utilizzata.

Nel 2023, la Marina etiope ha tenuto una cerimonia di laurea per una parte del suo personale che aveva ricevuto una formazione in navigazione, ingegneria, comunicazione e armamento. La formazione è stata impartita da istruttori stranieri e nazionali. L’accordo con la Russia dimostra che l’Etiopia è desiderosa di ampliare il pool di partner stranieri disponibili per l’addestramento della sua Marina. Non si capisce perché Finmeccanica e la Marina italiana non ne abbiano ancora approfittato.

La cooperazione coincide con la nuova ricerca russa di una base permanente nell’Oceano Indiano. Il mese scorso, il ministro degli Esteri delle Forze armate sudanesi (SAF), Ali Youssef Ahmed, ha dichiarato che non ci sono ostacoli per una base russa a Port Sudan.

In parte, questo è stato visto come una tregua per la flottiglia russa nel Mediterraneo, che è stata costretta a lasciare il porto di Tartus, in Siria. Ma la guerra civile in corso in Sudan potrebbe ritardare qualsiasi accordo costruttivo per una base navale straniera nel Paese.