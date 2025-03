Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che intende tenere una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin martedì. La speranza è che il colloquio diretto possa portare al tanto sperato cessate il fuoco fra le parti.

Il Presidente americano ha specificato che l’argomento dei negoziati sarà la questione dei territori e del controllo delle centrali nucleari. Si tratta quindi di trattaive decisive.

Meeting Putin Trump durante il primo mandato- Kommersant

“Penso che con la Russia ce la stiamo cavando bene. Vediamo, forse avremo qualcosa da annunciare entro martedì. “Parlerò con il presidente Putin martedì”, ha detto Donald Trump ai giornalisti della sala stampa della Casa Bianca (citato da Reuters ).

Secondo il Presidente degli Stati Uniti, nel fine settimana è stato svolto molto lavoro. Secondo lui ci sono “buone possibilità” di porre fine al conflitto russo-ucraino.

Il giorno prima, l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff aveva riferito che nei giorni successivi si sarebbe svolto un colloquio tra Donald Trump e Vladimir Putin, ma non ne aveva specificato la data. Nel fraattempo Trump ha nominato il generale Kellogg come “Inviato speciale”, altro segno che si tratta con rapidità per chiudere la guerra

Il consigliere di Vladimir Putin, Yuri Ushakov, ha dichiarato che la parte russa si sta preparando per un incontro tra i presidenti dei due Paesi. Secondo lui, ciò avverrà non appena ce ne sarà bisogno, cioè, probabilmente, se i colloqui di martedì aranno positivi e giungeranno a un punto conclusivo.

Quindi la guerra in Ucraina rischia di non essere eterna, come vorrebbe la UE, ma di avere un fine.