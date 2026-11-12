La nuova frontiera della sicurezza europea è nello spazio. Urso e Kubilius preparano la sfida dell’autonomia strategica

La sicurezza dell’Europa passa sempre di più dallo spazio. Non è soltanto una questione di satelliti, razzi e programmi di esplorazione. È la consapevolezza che una parte essenziale della vita economica, delle comunicazioni e della stessa capacità di difesa del continente dipende oggi da infrastrutture che operano centinaia o migliaia di chilometri sopra le nostre teste. Infrastrutture strategiche che l’Unione europea deve essere in grado di sviluppare, controllare e proteggere.

È su questo terreno che si è concentrato il confronto tra Adolfo Urso e Andrius Kubilius, il commissario europeo che riunisce le deleghe alla Difesa e allo Spazio, ricevuto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy a Palazzo Piacentini.

Un incontro che va letto anche alla luce delle trasformazioni geopolitiche degli ultimi anni. Le comunicazioni satellitari hanno assunto un’importanza crescente nelle operazioni militari, nella gestione delle emergenze, nel monitoraggio del territorio e nella continuità dei servizi essenziali. Il controllo delle infrastrutture spaziali è diventato quindi uno degli elementi che determinano l’autonomia strategica di una grande area economica.

Per l’Europa, tradizionalmente impegnata nella cooperazione scientifica e nei programmi di esplorazione, la sfida è ora sviluppare capacità autonome anche nei settori nei quali spazio, sicurezza e difesa si sovrappongono.

Non dipendere dagli altri per raggiungere lo spazio

«Nell’attuale scenario internazionale il rafforzamento dell’autonomia europea nell’accesso allo spazio richiede una maggiore cooperazione», ha spiegato Urso, indicando nella valorizzazione delle capacità esistenti la strada da seguire.

Disporre di satelliti tecnologicamente avanzati non basta se, per collocarli in orbita, occorre dipendere da operatori esterni al continente. La capacità di lancio è parte integrante dell’autonomia europea: significa poter programmare missioni istituzionali, scientifiche e strategiche con un maggiore controllo sui tempi e sulle condizioni operative.

Per questo il ministro ha sostenuto la necessità di aumentare il numero delle missioni annuali dei lanciatori già disponibili, rafforzando contemporaneamente le prospettive industriali del comparto. È una posizione coerente con la strategia europea di lungo periodo che punta a garantire entro il 2045 un accesso autonomo, affidabile ed economicamente sostenibile allo spazio.

Ma il calendario non è l’unico problema. Occorre assicurare investimenti, continuità industriale e una governance capace di coordinare le diverse competenze nazionali.

IRIS², la rete satellitare che può cambiare le comunicazioni europee

La questione diventa ancora più evidente guardando al programma IRIS². La futura infrastruttura europea di connettività satellitare sicura è pensata per rafforzare la disponibilità di comunicazioni affidabili per le istituzioni e per altri utilizzatori, riducendo la dipendenza da sistemi esterni.

Le comunicazioni satellitari possono infatti integrare le reti terrestri quando queste risultano insufficienti, indisponibili o danneggiate. In determinate circostanze sono indispensabili per coordinare operazioni di emergenza, mantenere collegamenti strategici e assicurare continuità ai servizi.

Il loro valore non può essere misurato soltanto in termini commerciali. Una rete satellitare sicura rappresenta anche una forma di assicurazione tecnologica per il funzionamento delle istituzioni europee. Urso ha confermato l’impegno italiano per il successo di IRIS², chiedendo però che la partecipazione industriale nazionale sia rafforzata.

In particolare, il ministro ha richiamato il contributo che possono offrire Vega C e il Centro spaziale del Fucino, infrastrutture che rappresentano punti di forza della presenza italiana nei programmi spaziali.

Il tema della partecipazione industriale non è separato da quello della sicurezza. Un sistema europeo affidabile richiede competenze distribuite, capacità produttive solide e un’organizzazione che consenta di mantenere nel continente il controllo delle tecnologie essenziali.

Il nuovo fronte dell’osservazione della Terra

Tra i dossier affrontati al Mimit figura anche il futuro servizio europeo governativo di osservazione della Terra, EOGS. Si tratta di una prospettiva particolarmente importante perché i dati satellitari hanno assunto un ruolo crescente nella capacità di comprendere rapidamente ciò che accade sul territorio, monitorare infrastrutture e supportare decisioni di interesse pubblico.

Dalla sorveglianza delle aree marittime alla valutazione dei danni provocati da una calamità, fino alle esigenze delle istituzioni impegnate nella sicurezza, la disponibilità di informazioni tempestive e affidabili è diventata una risorsa strategica. Urso ha sostenuto lo sviluppo di una capacità europea autonoma in questo campo, indicando anche la necessità di una missione satellitare dedicata.

Il ministro ha inoltre sottolineato il ruolo che dovrebbe essere attribuito al Centro satellitare dell’Unione europea, SATCEN, nella definizione delle priorità del programma.

L’obiettivo è rafforzare il collegamento tra la capacità tecnologica di acquisire informazioni e le esigenze operative delle istituzioni europee.

Spazio e cybersicurezza, due dimensioni della stessa sfida

Esiste poi una questione che rende ancora più evidente il carattere strategico del settore: la sicurezza informatica. Le infrastrutture spaziali sono sistemi complessi, collegati a stazioni terrestri, reti di comunicazione, piattaforme digitali e centri di elaborazione. La loro resilienza dipende quindi anche dalla protezione dei sistemi informatici e dalla capacità di rispondere a possibili interferenze e attacchi.

Non basta possedere un satellite. Bisogna poterlo controllare, proteggere le comunicazioni e mantenere la disponibilità dei dati. Il legame tra spazio e cybersecurity rappresenta una delle principali sfide tecnologiche per le istituzioni europee e per le imprese che operano nelle filiere strategiche.

È anche uno dei motivi per i quali il futuro EU Space Act riveste un’importanza particolare. Le regole europee dovranno contribuire a rafforzare sicurezza, affidabilità e sostenibilità del settore senza sovrapporre inutilmente le competenze amministrative degli Stati membri.

Su questo Urso ha manifestato una posizione articolata. L’Italia riconosce i miglioramenti introdotti nel testo, ma chiede ulteriori interventi sull’ambito di applicazione, sulla governance e sugli obblighi a carico delle imprese.

Il problema è trovare un equilibrio tra la necessità di standard comuni e quella di non indebolire la competitività industriale europea attraverso procedure eccessivamente complesse.

Kubilius riconosce il ruolo strategico dell’Italia

Il commissario europeo ha attribuito particolare rilievo al contributo dell’industria nazionale. «L’Italia è uno dei principali Stati membri dell’UE attivi nel settore spaziale in tutti i domini dello spazio», ha dichiarato Kubilius, ricordando il ruolo delle imprese italiane nei programmi Galileo, Copernicus, nella connettività sicura e nell’accesso europeo allo spazio.

Il commissario ha inoltre evidenziato il contributo degli investimenti realizzati attraverso il dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza, riconoscendo che hanno contribuito alla crescita delle capacità tecnologiche nazionali.

In un momento nel quale Bruxelles punta a rafforzare la propria autonomia strategica, l’Italia si presenta con una base industriale e infrastrutturale già integrata nei principali programmi europei. Questo può rappresentare un vantaggio nella definizione delle future iniziative comuni, a condizione che alla cooperazione politica seguano scelte industriali e investimenti coerenti.

La sovranità europea si costruisce attraverso la cooperazione

Il bilaterale tra Urso e Kubilius mette in evidenza una questione destinata a rimanere centrale nei prossimi anni: nessuno Stato europeo può affrontare da solo tutte le sfide tecnologiche, industriali e finanziarie della nuova economia spaziale.

L’autonomia dell’Unione richiede quindi cooperazione, ma non può tradursi nell’indebolimento delle competenze nazionali. Deve invece valorizzarle all’interno di programmi condivisi, evitando duplicazioni e costruendo capacità che possano essere utilizzate da tutti gli Stati membri.

La competizione internazionale rende sempre più importante disporre di lanciatori autonomi, comunicazioni protette, infrastrutture satellitari affidabili e strumenti avanzati di osservazione della Terra. Ma costruire queste capacità significa anche difendere la competitività delle imprese, sviluppare nuove tecnologie e conservare nel continente professionalità ad alto valore aggiunto.

Il confronto di Palazzo Piacentini segna dunque un passaggio nel dibattito sul futuro dell’Europa spaziale. La sfida non consiste soltanto nel partecipare ai grandi programmi internazionali, ma nel possedere una capacità autonoma di operare nello spazio e utilizzare i servizi che esso rende possibili.

Perché, in un mondo nel quale la tecnologia è diventata parte integrante degli equilibri geopolitici, l’autonomia europea si misurerà sempre di più anche dalla sua capacità di raggiungere lo spazio, comunicare attraverso di esso e proteggere le proprie infrastrutture strategiche.